Ci segnalano i nostri contatti una falsa mail dell’Autorità Garante per l’Infanzia, sostanzialmente una mail contentente una fotocopia sdrucita di un “atto di citazione” per “esibizionismo, pedofilia e traffico sessuale”.

Fotocopia presentata come un “atto di citazione” che ricalca per intero il contenuto di altre simili truffe.

Ricordate la truffa del virus che aveva “infettato il vostro computer, e quindi ora vediamo i vostri atti pornografici e vi chiediamo soldi”?

Il concetto è lo stesso, ma all’anonimo hacker viene sostituita la figura ben più minacciosa del “cyberpoliziotto”.

La mail si conclude sempre con un’intimazione a contattare l’anonimo truffatore entro tre giorni: il finto cyberpoliziotto dichiara che trascorsi tre giorni dalla falsa mail dell’Autorità Garante per l’Infanzia provvederà ad iscrivere la persona contattata in appositi registri per i reati sessuali e inviare i carabinieri per l’arresto.

In un ovvio incrocio tra truffe di simili estrazione nel mercato americano e la figura di Maurizio Mosca e i suoi celebri “arresti lampo”. Perché di questo si tratta, di Phishing online.

Basti pensare al fatto che un procedimento penale non inizierebbe mai con un “atto di citazione”, e che lo stesso si presenta a tutti gli effetti come la pedestre traduzione di un documento sullo stile dei telefilm americani.

La falsa mail dell’Autorità Garante per l’Infanzia: occhio alla truffa

Ovviamente la Polizia di Stato è già stata avvisata e ha preso provvedimenti. Il consiglio è non contattare il truffatore, ma immediatamente rivolgersi alle autorità competenti.

Nel caso invece abbiate ceduto al ricatto, vi conviene seguire la nostra apposita guida, provvedendo oltre alla denuncia di rito a cambiare password di ogni utenza indicata al soggetto truffaldino.

