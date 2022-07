La falsa foto di Hitler su Vogue e l’odio filorusso contro Zelensky sono due argomenti che si incrociano. Fin’ora non abbiamo commentato il livore suscitato in alcuni ansiti della Rete per la pubblicazione di una foto di Zelensky e consorte su Vogue.

Odio immotivato: curiosamente gli stessi ambienti che sembrano criticare Zelensky per il semplice fatto di non essere ancora morto sotto le bombe, o di non essere un derelitto mutilato dalle esplosioni, sembrano accettare di buon grado ogni altra atrocità proveniente dal conflitto.

Soldati che chiamano a casa contenti di aver fatto esplodere gli organi interni di un anziano a bastonate? Tutto a posto, tutto tranquillo. Strade piene di morti? “ah beh, succede, anzi no, è una false flag, anzi sì, Ucraini nazisti!”

Però davanti ad una foto di Zelensky per una rivista diffusa a livello mondiale, siamo di fronte allo Zelensky di Shroedinger: per le “fonti russe” contemporaneamente un disertore vigliacco e fuggitivo scappato chissà dove e un nemico che da Kiev riceve aiuto e supporto degli odiati Occidentali.

Senza rendersi conto di quanto questo squalifichi le “fonti russe” e la propaganda pro-Cremlino.

Specialmente quella fissata col “nazismo” così tanto da compilare una lunghissima sequela di fake news e fotomontaggi a tema “Ucraina nazista” riassumibile nella consapevolezza che persino voi che ci leggete potete essere accusati di nazismo e “denazificati” per aver criticato Putin.

La falsa foto di Hitler su Vogue e l’odio filorusso contro Zelensky

Ci è stata così segnalata una falsa foto di Hitler su Vogue. Ovviamente, ancora un fotomontaggio.

Basato su un assai bizzarro e complottistico volo pindarico ideologico. Un sillogismo decisamente di parte, apparso anche in Italia in una screen segnalataci ma proveniente da account Russi.

Il sillogismo, che in almeno una condivisione contiene l’accusa di Satanismo solitamente strumentale e dedicata ai fautori della teoria del “Grande Reset” e dei “Poteri Forti” si snoda sulla seguente linea di pensiero.

Se Vogue ha pubblicato una foto di Hitler significa che è una rivista nazista e satanista, quindi se ha pubblicato un foto Zelensky Zelensky è un nazista satanista, Vogue è una rivista di nazisti, i suoi lettori sono nazisti, l’occidente è nazista, tutto il mondo tranne la Russia Putinista e i “bravi cittadini del mondo” da essa attratti sono nazisti.

Infatti la condivisione russa anziché il satanismo riporta un laconico “Vedo che gli Americani non possono essere fermati”. Cementando dunque il sillogismo di un intero Occidente “cattivo e nazista” devoto alla distruzione della Russia in nome di un presunto nazismo identitario.

Teoria apparsa anche nel ricco filone delle bufale a base di “profughi ucraini nazisti che portano il nazismo in Europa”.

Anche se la foto corrispondesse al vero (cosa che ovviamente non è) sarebbe decisamente una connessione sin troppo labile.

Ma neppure la foto è reale.

Nello stile a cui le “fonti russe” ci hanno abituato la foto è un montaggio.

Montaggio di uno scatto del 1940 al quale è stata rimossa la parte centrale per avvicinare Hitler ed Eva Braun obliterando il personaggio inizialmente ritrattovi.

Lo scatto manipolato recentemente, ovviamente non è presente negli archivi di Vogue, e neppure potrebbe esserlo. È stato creato solo pochi giorni fa.

Questo anche volendo tacere sull’errore storico che vede Eva Braun ed Hitler amanti (per quanto stretti) fino al 1945.

Ma questo è il meno in un oceano di falsità e disinformazione.

Della vicenda si sono occupati siti di fact checking anche Italiani, come Open.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.