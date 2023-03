La fake news dell’hotel satanico a Plano in Texas fatta in CG

Ci segnalano i nostri contatti la presunta foto di un hotel satanico a Plano, in Texas. In realtà è un contenuto creato artificialmente con la CG, in singrafia.

Dato ben più che evidente osservando l’immagine del presunto “hotel satanico”, che secondo la didascalia, artefatta e latrice di un contenuto mistificatorio, dovrebbe aprire “Il sei giugno alle ore 18”, quindi col numero satanico “666” (sesto giorno del sesto mese della sesta ora).

La fake news dell’hotel satanico a Plano in Texas fatta in CG

Avrete notato i tratti tipici della costruzione mediante computer graphics assistita da programmi “singrafici” come Dall-E e Midjourney. Ovvero quei portali dove è possibile trasformare la descrizione di una immagine in una immagine creata al computer.

Il viso del Satanello ritratto nel quadro a capo del letto è infatti incerto nei dettagli di occhi e capelli, coi tipici errori visti nei volti umani creati “al computer”, mentre il resto dell’illustrazione presenta colori innaturali e luci ed ombre completamente erronee.

La foto fa parte infatti di una lunga galleria artistica su Instagram ribattezzata “Hotel Inferno”, descritta come un hotel del tutto immaginario, caratterizzato da “stanze scomode, piscine bollenti e tormenti infernali”.

Ovviamente le autorità della città di Plano hanno già smentito sia l’esistenza presente che futura del presunto “Hotel satanico”.

Conclusione

La fake news dell’hotel satanico a Plano in Texas deriva da una serie di contenuti artistici creati in CG.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.