Si è diffusa sui social una bufala per cui la “Serbia ha dato una medaglia d’oro ad Angela Carini”. Per quanto è indubbio che la IBA, federazione di pugilato legata al Cremlino, abbia elargito un simile premio per probabile scopo politico e data l’evidente acredine col CIO, la notizia relativa alla Serbia si tratta di una fake news, diffusa col solito TikTok sulla base di un articolo riscontrato poi erroneo.

In realtà non solo la Serbia non ha elargito alcuna medaglia d’oro, ma neppure l’associazione serba citata l’ha mai fatto

La fake news della “Serbia ha dato una medaglia d’oro ad Angela Carini”

L’Associazione Sportiva Ušće comprende diverse discipline, tra cui una squadra di calcio, un club di scacchi e un poligono di tiro.

Quando i colleghi di Facta hanno provato a contattarla, semplicemente l’iscritto contattato ha laconicamente negato che la sua associazione abbia conferito onorificenze e premiazioni a chicchessia.

Si tratta quindi dell’ennesima fake news su un caso che passa in scioltezza dall’essere l’ennesimo esempio di bufala a tema omofobo/transfobico, con la falsa accusa rivolta più volte ad Imane Khelif di essere “un uomo transessuale” ad un vero e proprio caso politico che ormai coinvolge la guerra ibrida del Cremlino contro l’Occidente.

