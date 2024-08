Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che lamenta come alle Olimpiadi di Parigi vi sarà una “finale femminile di boxe disputata tra due uomini”, con la colonna sonora dello show comico “The Benny Hill Show” a indicare derisione.

Il riferimento è ovviamente alla controversia su Imane Khelif, che si sta ormai trascinando da sin troppo tempo.

La fake news della “finale femminile di boxe disputata tra due uomini” alle Olimpiadi

Ci sono sostanzialmente in questa notizia due elementi che la rendono una fake news. In primo luogo è impossibile che le atlete Imane Khelif e Yu Ting Lin si scontrino nella stessa finale, anche se per avventura dovessero superare le rispettive semifinali.

Imane Khelif è infatti nella categoria dei Pesi Welter (69 Kg), mentre Yu Ting Lin compete tra i Pesi Piuma (57 Kg), la categoria di peso inferiore. Ovviamente, il regolamento sportivo impedisce una finale tra atleti di categorie diverse.

Questo, ovviamante, postulando che entrambe superino le semifinali: obiettivo che le loro rispettive nazioni e tifoserie si aspettano ed auspicano, ma non è affatto detto che accada.

Il secondo elemento, come tutti sappiamo, riguarda l’accusa della IBA, associazione sportiva gestita da Umar Kremelev, vicino al Cremlino, rivolta ad entrambe di essere in realtà “biologicamente uomini”.

Come abbiamo ricordato, la IBA è stata screditata dal comitato olimpico per questioni di governance, e i criteri con cui la stessa avrebbe attribuito alle atlete il sesso maschile sono ad oggi poco chiari e disputati, col sospetto, indicato anche da riscontri offerti dal Presidente del CONI Malagò, che vi siano motivazioni politiche prima che biologiche.

In base ai criteri del CIO, trasparenti e pubblicati, tale decisione è stata da subito contestata e le due atlete ammesse, senza che vi sia alcun vantaggio fisico “di genere” comprovato.

Conclusione

Riassumendo, sia Imane Khelif che Yu Ting Lu sono correttamente inquadrate nel loro sesso biologico, femminile, ed hanno le stesse possibilità di ogni altra atleta di accedere alle finali di pugilato.

Qualora dovessero riuscirvi però non potranno salire sullo stesso ring: appartengono a due categorie di peso diverse.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.