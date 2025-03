Non una, ma due bufale ci vengono segnalate, entrambe sull’alveo delle “follie del codice della Strada”. Una titolata “Licenza di guida a 13 anni” e l’altra “Riempiono le strade di bambini mocciosi” con citazione di un fantomatico “decreto straordinario”.

Ovviamente tale decreto non esiste, anzi i due testi citati virano rapidamente nella bufala e nel clickbait.

La doppia bufala di “Salvini dice sì ai bambini mocciosi alla guida”

I due testi seguono la falsariga di fake news simili come la “patente polverizzata per un Brufen” e altri testi simili: il titolo e il primo paragrafo espongono una bufala, con l’aiuto della foto anteprima (che in ambo i casi mostra foto di “mocciosi” al volante) e la citazione spuria al ministro, e il resto dell’articolo è dedito a “tirare in lungo” nel tentativo di far sembrare il contenuto più “premium” e farlo apparire tra i risultati suggeriti dei motori di ricerca.

Del resto anche il lettore, se vede un articolo “lungo” tende a ritenere che sia automaticamente pregiato.

Ma non è così: uno dei due articoli stravolge il contenuto nel finale dichiarando che i “bambini mocciosi di 13 anni” sarebbero in realtà “Il parco macchine di auto con tredici anni di età di media, quindi poco sicure per i neopatentati”.

Ignorando che un’auto del 2012 è comunque una decente Euro 5 e può essere considerata un’automobile ben tenuta.

Il secondo attribuisce a Salvini l’invenzione delle MiniCar e dei veicoli conducibili con patente AM, salvo poi dichiarare, fortunatamente, che essi esistevano da prima.

In ogni caso, siamo di fronte ad una doppia fake news.

