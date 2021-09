La donna che bacia il padre netturbino non è la direttrice della “Banca Centrale di Londra”: cosa sappiamo

Un post in cui vediamo una donna che bacia il padre netturbino sta avendo un certo numero di condivisioni sui social. Secondo il testo in calce la donna sarebbe la direttrice della Banca Centrale di Londra. Suo padre, un operatore ecologico, nel primo giorno di lavoro di sua figlia le avrebbe raccomandato di non rivelare quale fosse il suo impiego per non imbarazzare i suoi colleghi. La figlia, in tutta risposta, avrebbe pubblicato la foto con un messaggio affettuoso nei confronti del padre.

La ragazza nella foto è la direttrice della Banca Centrale di Londra.

Prima di iniziare il suo primo giorno di lavoro suo padre le disse:

“Non dire a nessuno che sei cresciuta in una famiglia povera e che tuo padre è uno spazzino, tutti i tuoi colleghi rideranno di te.”

Il giorno dopo la ragazza ha postato questa foto sui social network con il seguente messaggio:

“Sono cresciuta in una famiglia povera e mio padre lavora come spazzino… Voglio ringraziarlo per l’educazione ricevuta e per i suoi sforzi finanziari per tutto il periodo di studio. Ti voglio bene, papà Tu sei il mio orgoglio”

La Banca Centrale di Londra non esiste, né la sua direttrice

Una storia senza dubbio commovente, e lo dimostrano le 2000 condivisioni. Tra i commenti, però, vengono sollevati alcuni dubbi. In primo luogo c’è chi nega l’esistenza di una “Banca Centrale di Londra”. Contestazione corretta, in quanto esiste la Banca d’Inghilterra – Bank of England – che è sì la banca centrale del Regno Unito, ma la denominazione non ha alcuna attinenza con l’inesistente “Banca Centrale di Londra”.

Ancora, al governo della Bank Of England non esiste alcuna direttrice, bensì si parla di governatore, e attualmente in carica troviamo Andrew Bailey.

La foto non è stata scattata a Londra

Le informazioni sull’origine della foto sono confuse, e con una ricerca per immagine su Google arrivano notizie sommarie e tramandate dai social. Chi contesta il post, infatti, sostiene che lo scatto non sia stato effettuato a Londra. Tineye ci porta alla soluzione: la “donna che bacia il padre netturbino” è stata immortalata in Giordania, nella città di Gerasa.

Lo scatto risale al 2019 come testimonia questo articolo pubblicato su GerasaNews il 22 gennaio 2020, e in quell’occasione fu votato come migliore foto dell’anno 2019 della Giordania da un comitato formato da docenti e giornalisti. La foto era stata votata dai lettori di una nota rivista – di cui pare impossibile risalire al nome – e mostrava un atto di gratitudine di una figlia nei confronti del padre. Secondo un articolo precedente, il duro lavoro da operatore ecologico dell’uomo avrebbe consentito alla figlia di completare in modo eccellente i suoi studi. Il padre le avrebbe chiesto di non rivelare ai futuri colleghi la sua professione, ma lei avrebbe pronunciato la frase riportata nel post.

Conclusioni

La foto non è stata scattata a Londra né immortala il bacio della direttrice della Banca Centrale di Londra al padre netturbino: l’identità della donna non è nota, ma lo scatto è stato effettuato a Gerasa, in Giordania. La Banca Centrale di Londra non esiste, esiste piuttosto la Bank Of England che è centrale del Regno Unito, il cui governatore è Andrew Bailey.

