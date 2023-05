La diatriba che non esiste tra Luciana Littizzetto e gli infermieri dopo la lettera letta in tv

Ci sono accese discussioni in queste ore, in merito ad una presunta diatriba che non esiste tra Luciana Littizzetto e gli infermieri dopo la lettera letta in tv in occasione dell’ultima puntata di “Che tempo che fa”. Alla luce degli aggiornamenti odierni, bisogna scendere necessariamente in dettagli. Se di recente abbiamo parlato della comica soprattutto per una truffa che è circolata online oltre il suo controllo, come riportato tramite un altro articolo, il caso del giorno richiede inevitabilmente un approfondimento a parte.

Un caso che non esiste tra Luciana Littizzetto e gli infermieri dopo la lettera letta in tv: cosa dicono i social

Partiamo dai fatti. Luciana Littizzetto ha letto una lettera destinata a tutti gli infermieri in diretta tv due giorni fa. Se da un lato ci sono delle battute e dei luoghi comuni sulla loro attività quotidiana, dopo pochi istanti è apparso chiaro a tutti che non fosse la solita uscita per arrivare poi ad un finale “comico”. Insomma, un’iniziativa più seria rispetto alle sue normali esibizioni, ponendo l’accento sull’aspetto umano di chi ricopre questo ruolo.

Nonostante le buone intenzioni di Luciana Littizzetto, oggi Libero riporta la dura replica di Mimma Sternativo, segretario Fials Milano area metropolitana, secondo cui la comica non abbia fatto altro che rafforzare “l’errore di percezione che grava sulla nostra professione”. Va detto, però, che sui social si leggono anche commenti differenti da parte degli stessi infermieri, destinatari del messaggio in questione:

“Indecisa, ci penso. Ho però il dubbio che la lettera possa essere stata scritta proprio da qualcuno di noi infermieri. A prescindere, il suo intento alla base era bello e per questo ringrazio”;

“Grazie ma bastava un ringraziamento intelligente e rispettoso, magari, prima informandosi con chi di dovere, senza l’obbligo di fare ridere nessuno ;apprezzo però la volontà di valorizzarci e ricordarci come figura professionale”;

“Grazie anche a te per il riconoscimento cara Luciana Littizzetto. Se tu mai ne dovessi avere bisogno ti auguro di essere assistita da un infermiere che possegga le competenze hai descritto e per le hai espresso gratitudine”;

“Non capisco le polemiche. Luciana Littizzetto, con il suo stile, ha ringraziato semplicemente gli infermieri”.

