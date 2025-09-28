La denuncia del Phoenix New Times: lo Sciamano QAnon denuncia Trump (e altri personaggi)

Lo Sciamano QAnon denuncia Trump, e già che si trova denuncia anche Elon Musk, la Federal Reserve, la National Security Agency, il Fondo Internazionale Monetario, la World Bank, la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basila, lo stato di Israele, la compagnia telefonica T-Mobile, il DARPA, Christopher Nolan e gli Studi Warner Bros.

Il tutto, secondo il quotidiano dell’Arizona Phoenix New Times in un unico atto di denuncia-querela composto da un singolo paragrafo declinato su 26 pagine.

Riassunto delle puntate precedenti

Partiamo dalle puntate precedenti: Jacob Chansley, lo “Sciamano di QAnon” era tra i bizzarri e pittoreschi personaggi che nell’ormai lontano 6 Gennaio del 2021 assaltarono il Campidoglio cercando di occupare l’edificio e salvare l’America dal “Big Steal”, una assurda teoria del complotto che vedeva Joe Biden aver rubato in modi sempre più farseschi le elezioni facendo scomparire dei voti, cosa che avrebbe necessitato la sollevazione popolare e atti di violenza contro i Senatori.

Tra i vari personaggi apparve lui, lo Sciamano di QAnon, arrivato lì perché nella sua narrazione personale QAnon, il “Patriota Anonimo di Classe Q” capo di tutte le spie del mondo gli era apparso nel piano Astrale per chiedergli di guidare i suoi seguaci, ottenendo in cambio di essere gettato via come uno straccio vecchio dai sui stessi seguaci e accusato di essere un “antifa infiltrato” per la colpa di essere finito arrestato.

Lo Sciamano QAnon aveva quindi chiesto a Trump il perdono presidenziale sulla base dell’aver eseguito la volontà astrale, salvo poi decidere di cambiare idea e dichiararsi a favore dell’Impeachment del Tycoon e patteggiare per quattro anni di reclusione.

Provò a diventare senatore nel 2023, ottenne il perdono presidenziale a Gennaio 2025, dichiarando che avrebbe festeggiato comprando delle “fo**ute pistole”

A Luglio del 2025 cominciò una campagna contro Trump e Israele, nonostante averlo ringraziato prima per la libertà, tornando alle sue idee antiTrump e accusandolo di essere “una frode vivente”, per poi lasciare un post X in cui invitava Trump e lo stato Mediorientale “a fo**ersi”

La denuncia del Phoenix New Times: lo Sciamano QAnon denuncia Trump (e altri personaggi)

Secondo quanto dichiarato dal PNT, Jacob Chansley avrebbe questo lunedì citato Trump e tutti gli altri personaggi citati per una serie di accuse-flusso di coscienza di involontaria comicità.

Senza alcun nesso logico, Chansley avrebbe dichiarato che:

La Federal Reserve e il sistema bancario USA sono incostituzionali;

Il Governo Americano è colpevole di alto tradimento per aver eseguito gli interessi della “finanza straniera” anziché quelli del popolo;

Che l’Intelligence lo spia mentre sta scrivendo la “Seconda Dichiarazione di Indipendenza”;

Che Cristopher Nolan e Warner Bros l’hanno spiato pure loro e gli hanno rubato elementi di sceneggiatura per i film Avatar e Batman: Il Cavaliere Oscuro;

Che i DJ radiofonici sono parte del complotto degli USA per sorvegliare il popolo;

Che l’Intelligence gli ha mandato un messaggio da un account fake dell’attrice Michelle Rodriguez sapendo che lui aveva una cotta per lei;

Che la NASA gli aveva chiesto di lavorare con loro per usare i suoi poteri sciamanici e paragnostici per parlare con gli alieni;

Che Trump ha un account di posta chiamato “donaldtrump@nsa.gov” che usa per scrivergli;

Che il Governo gli ha rubato 100mila dollari in Cryptovalute

Il tutto allegando un link a Google Drive non funzionante, e mescolando alle lamentele più assurde momenti di crisi di coscienza, come rimproverare al governo di aver consentito ad un ufficiale israeliano accusato di aver cercato di pagare per sesso con minori in Nevada di tornare in Israele saltando il processo.

Abbiamo provato una ricerca negli archivi della Corte, usando entrambi i suoi cognomi: Chansley e Angeli. Con Chansley non abbiamo trovato niente, con Angeli una citazione secretata.

Secondo quanto riportato dalla testata dell’Arizona, lo Sciamano avrebbe chiesto o dichiarato di diventare il prossimo presidente degli USA, e che avrebbe spostato la capitale degli USA a Phoenix e stampato una moneta d’oro da 40mila miliardi di dollari (trillion nella Scala Corta USA equivale al nostro Bilione), di cui, generosamente, ne avrebbe usato 38 per ripagare tutti i debiti dell’America, uno per ricostruire le infrastrutture ed uno da tenere per risarcimento per le grandi sofferenze patite “emotivamente e spiritualmente”.

Allora: restiamo in attesa degli atti processuali completi, magari invitando la stampa a fornirli, ma possiamo concordare con le penne del PNT nel dichiarare che un complottista che si sente abbandonato dice le cose più strane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

