La definizione di Ospedale secondo Papa Francesco è una bufala estera riciclata: per i quattro lettori che non sanno di che si tratta parliamo di un lungo “muro di testo”, ovvero un discorso insolitamente lungo e logorroico, pubblicato sui social network e in una sezione di un portale attribuito all’ASL Latina, nonché numerose catene di S.Antonio a mezzo messaggeria.

Un lunghissimo testo dove vengono introdotti personaggi che più che da un’omelia sembrano presi da un video YouTube sui “buoni sentimenti e sensazioni” alla Dhar Mann: un “un omofobo salvato da un medico gay”, un “paziente ricco [che] attende un trapianto di fegato con un organo di un donatore povero”, due coniugi moribondi che si perdonano a vicenda ed un campionario di umanità dolente ma benedetta dai buoni sentimenti.

Un testo che Papa Francesco non ha mai scritto, proferito o anche solo pensato.

La definizione di Ospedale secondo Papa Francesco è una bufala estera riciclata

La conferma arriva da “Avvenire”, house organ del Vaticano, che ne parla come un testo che “potrebbe ricordare espressioni Bergogliane” e che, in effetti, per sembrare più verosimile usa un paio di espressioni realmente pronunciate (come il generico concetto di “luogo accogliente e sicuro in cui chi soffre possa trovare rifugio e aiuto”) mescolate a frasi motivazionali da Social 2.0.

L’origine del testo è infatti una bufala in lingua spagnola del 2023, già smentita completamente all’epoca e semplicemente riaggiornata con riferimenti ospedalieri per cercare di cavalcare l’onda del ricovero del Santo Padre.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.