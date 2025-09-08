Mettiamocelo immediatamente in testa prima di cominciare questa analisi: la “cruda e spaventosa verità” del falso post X di Elsa Fornero su Israele è un falso. Una fake news, un post fasullo di un account fasullo preso sul serio da almeno un altro paio di utenti X (ad esempio qui e qui).

Utenti colpiti dal post tanto da lanciare al noto politico italiano le loro invettive e strali: che colpiscono il bersaglio sbagliato.

La “cruda e spaventosa verità” del falso post X di Elsa Fornero su Israele

Nell’opulento stile delle bufale ormai vintage dei primi anni del secolo in corso, quelle dove prima di ChatGPT e della produzione massiccia di testi i giornali erano invasi di testi del “Fatto QuotiDAIno” e della “ReFubblica” a base di inviti a raccogliere escrementi canini e portarli in Comune per ottenere ricchi pagamenti in danaro, ritrovamenti di “schede elettorali segnate con il voto sì”, rettiliani e titani, basta cambiare due lettere in un nome per colpire chi legge troppo frettolosamente.

Il profilo reale X di Elsa Fornero è infatti abbandonato dal 2012, anno in cui il primo falso, ovvero @EIsaFornero si era fatto avanti.

Recentissimamente l’account “EIsaFomeroGov”, sempre con la I al posto della l, una m al posto di “rn” e la scritta gov come economica alternativa alle spunte blu (ricordiamo che recentemente il ministro Crosetto ha avuto a che fare con un troll che postava a suo nome armato della “certificazione di pagamento”) ha rilanciato un post in cui loda Israele per “sradicare il terrorismo” e “fare il lavoro sporco per tutti noi”.

Ribadiamo il post è un falso.

Elsa Fornero è attiva infatti su Linkedin, dove ha annunciato azioni legali nei confronti del troll (che auspichiamo vivamente si estendano a chiunque abbia fatto esternazioni fuori dai limiti del consentito verso di lei, galvanizzato dalla diffusione social), il quale ha prontamente e con gesto che denota una certa assenza di coraggio (che come ricorda Manzoni, chi non lo ha non può donarselo) cancellato il falso account illudendosi della sua irreperibilità.

Abbiamo comunque archiviato il post originale prima che l’account chiudesse: lo potrete leggere cliccando qui, e scoprendo che l’account troll aveva chiuso la possibilità di commentare, quindi volutamente incitando gli utenti a condivere il post, stimolando la pubblicazione delle invettive alla dottoressa Fornero su diversi account e la diffusione virale del post.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

