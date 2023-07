Vi abbiamo più volte parlato dell’Operazione Doppelganger, quella particolare branca della disinformazione russa che comprende clonare giornali occidentali per renderli portavoce di notizie false addomesticate o dissenso interno. La presunta e falsa copertina di Courrier International contro Zelensky rientra tra queste.

Esattamente come il falso articolo di Stern ridiffuso anche in Occidente e sui canali telegram filorussi che l’avevano creato con la morte di importanti membri del governo Ucraino. Ma anche come le “fonti americano-russe” che avrebbero scoperto il tesoro nascosto di Zelensky o le fonti russo-inglesi che descrivono l’Inghilterra come una “terra di nessuno” ridotta alla fame ed alla miseria dove gli Inglesi mangiano scoiattoli per sfamarsi e lasciano che i loro bambini siano molestati dai “pedofili gay” nelle scuole e leader malvagi e guerrafondai si eccitano all’idea di un Olocausto Nucleare che uccida donne e bambini russi condannando gli occidentali al cancro ed alla malattia.

La copertina di Courrier International contro Zelensky è un falso filorusso

In questo caso il falso viene diffuso da un account “spunta Blu”, evidenziando il problema già visto. Ovvero come le spunte blu dell’era Elon Musk, nelle ipotesi del magnate garanzia di veridicità perché ad ogni conto corrente usato per comprare l’abbonamento da 8 dollari deve corrispondere un correntista, sono diventate un modo per troll e disinformatori di comprarsi la legittimità, come nel caso della “spunta blu” che ha provocato un crollo in borsa diffondendo foto in CG del Pentagono in fiamme.

E si tratta di un falso sconfessato dalla stessa testata originale, che ha pubblicamente diffidato il diffusore della falsa copertina dal condividerla ulteriormente.

Basta del resto scorrere l’archivio delle uscite della testata per notare che il numero di Giugno 2023 non corrisponde alla falsa copertina (invero di pessimo gusto) con Zelensky e gli Ucraini uccisi dai Russi che pianificano la riconquista della loro terra dal regno dei morti, anzi dall’Ade, l’Inferno Grecoromano.

Corrisponde invece alla proposta di tassare le eredità per creare equità sociale, raffigurata come una mano di un uomo in giacca e cravatta che strappa ad un neonato un cucchiaio (evidenziando come nel tentativo di rimuovere le diseguaglianze se ne potrebbero creare di nuove).

La stessa direttrice della testata ha avuto modo di condannare pubblicamente il falso filorusso:

“Dal 24 febbraio 2022 copriamo ampiamente la guerra in Ucraina e non trasmettiamo propaganda russa. Al contrario, siamo molto chiari sulla responsabilità di Mosca e Vladimir Putin nell’aggressione a uno Stato sovrano, in violazione del diritto internazionale”

È la posizione ufficiale della testata.

Tutto questo fa parte del circolo dell’Operazione Doppelganger: le “Fabbriche dei Troll” russe creano fake convincenti di giornali occidantali, che usano come “fonte” per le loro fake news.

I cittadini Russi, al momento impossibilitati a verificare le fonti reali, vengono indotti a credere falsamente che esista una opinione pubblica occidentale favorevole alla Duma e che il supporto all’Ucraina non esista.

I sostenitori Occidentali di Putin invece si ritrovano materiale già pronto da diffondere sui social per fomentare dissenso e malcontento.

Conclusione

La copertina di Courrier International contro Zelensky, raffigurante Zelensky e i soldati ucraini uccisi per mano Russa che pianificano di tornare dall’Oltretomba, è un falso denunciato come tale dagli stessi autori della reale testata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.