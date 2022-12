La confessione di Fedez a X Factor non piace a Senaldi di Libero: “Fa lo spot alle canne”

Un po’ battuta, un po’ confessione: la rivelazione di Fedez a X Factor durante la finalissima di giovedì 8 dicembre ha diviso il pubblico.

Il rapper e imprenditore cresciuto a Rozzano, marito di Chiara Ferragni, ha svelato un dettaglio dopo l’esibizione finale dei Tropea. Sulla sua affermazione è intervenuto il condirettore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi, che ha manifestato il suo dissenso per la scelta di Federico Lucia di condividere con il pubblico una verità del backstage.

Dopo l’esibizione finale dei Tropea, Fedez ha detto:

Inoltre, il rapper e il collega Rkomi per parte della serata hanno consumato vodka lemon, come mostrato da loro stessi nelle storie Instagram.

Tuttavia, la confessione di Fedez a X Factor non è piaciuta al condirettore di Libero Quotidiano Pietro Senaldi, che in un video pubblicato sul portale ufficiale del quotidiano online ha commentato le parole di Federico Lucia.

Questa mattina sul portale ufficiale di Libero Quotidiano è comparso un video in cui Pietro Senaldi ha commentato il discorso di Fedez.

Le sue parole:

X Factor mi pare giunto alla frutta. Fedez ha sdoganato le canne: secondo me un conto è essere per la liberalizzazione, un conto è fare lo spot per le canne. Secondo me si è un po’ passato il segno. Okay, è una trasmissione per giovani. Ma il povero Fedez ha un bambino di 6-7 anni, chi invece ha dei figli di 14-15 anni che tornano storditi dalle canne cosa puoi dirgli se questi ti rispondono: ‘Anche Fedez ha detto che gli piacciono le canne’?. Bisogna stare attenti, perché le canne nel medio e lungo periodo non hanno un effetto benefico per salute né fisica né mentale. Mi chiedo, soprattutto: Sky, che è il tempio del politicamente corretto, come può sopportare che uno dei suoi ospiti faccia questo elogio delle canne? A meno che le canne non siano diventate politicamente corrette, mi sembra che qualcosa non vada”.