Ci segnalano i nostri contatti il ritorno di una citazione (archiviata qui) del tutto fake di Fidel Castro sulla guerra tra Russia e Democrazia. Un falso d’autore che circola da molto tempo, nell’ultima incarnazione attribuita ad un improbabile “telefono senza fili” che dovrebbe arrivare, per motivi a noi ignoti, al nostro Presidente del Consiglio

A parte il fatto che per limiti anagrafici (Fidel Castro semplicemente è un tantino troppo morto per essere un affidabile interprete della situazione geopolitica corrente) e ideologici avremmo già ragioni di doglianza e scetticismo.

Ma diamo scettici su citazioni di seconda mano abbondante come

Max Lesnik Menéndez, giornalista cubano, scrisse: «Dopo la scomparsa dell’#URSS, Fidel mi disse una volta: la prossima guerra in #Europa sarà tra #Russia e #fascismo, solo che il fascismo si chiamerà democrazia»

Insomma, l’ennesimo caso di “Tizio che riferisce a Caio di aver udito cose da un famoso, te lo giuro, guarda, non devo neppure provarlo”.

La citazione fake di Fidel Castro sulla guerra tra Russia e Democrazia

Partiamo da un punto fondamentale: la stragande maggioranza dei discorsi di Castro è annotata in Rete, e non si ritrova traccia di questa presunta citazione, come essa non compare neppure in raccolte di discorsi più famosi.

Compare invece, come evidenziato dai colleghi del circuito IFCN, in diversi post in lingua Russa pubblicizzati su canali social e Telegram riconducibili alle “fonti russe”, la macchina della disinformazione permanente filorussa che, abbiamo più volte visto, cerca di identificare in Putin una resurrezione dei valori dell’URSS e la ricostituzione di un “blocco sovietico”.

In tale ottica descrivere la Democrazia stessa come “nazismo” e “fascismo” e resuscitare lo spettro di Castro in una specie di Internazionale allucinata e Putinista ha una forza propagandistica.

Ma siamo di fronte ad un falso.

Falso come il discorso di Churchill punk che inneggia a strappare i cartelli di divieto di fumo, ad esempio. Ma grottesco e basato sullo stesso stilema dell’apocrifo di Pertini.

Quello secondo cui “testimoni” avrebbero udito un Pertini cavernicolo e sbavante berciare ad un “famoso discorso per la Pace” di “picchiare i politici con mazze e pietre” (cosa che a pensarci ha senso come organizzare un’orgia ad un convegno sulla castità). O la lettera di Pasolini sul “fascismo degli antifacisti” a tratti rivolta a Moravia, a tratti ad Alberto Sordi infarcita di citazioni da teledipendente a trasmissioni di Sabina Guzzanti trasmesse dopo la morte dello scrittore.

Conclusione

La citazione di Fidel Castro sulla guerra tra Russia e Democrazia è ovviamente un fake.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.