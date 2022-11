La citazione di Papa Francesco sui “fiumi che non bevono la propria acqua” è falsa

Una citazione certamente suggestiva, quella attribuita a Papa Francesco e che sta circolando sui social negli ultimi giorni.

Non è la prima volta in cui al Santo Padre vengono attribuite dichiarazioni, vengono associati aforismi e altre citazioni che in realtà non gli appartengono. Per il caso che andiamo a verificare oggi, addirittura, si è scomodata a la Santa Sede.

La citazione

……….. i fiumi non bevono la propria acqua,

gli alberi non mangiano i propri frutti,

il Sole non brilla per se stesso e i fiori non

disperdono la propria fragranza per se stessi.

Vivere per gli altri è una regola della natura.

La vita è bella quando tu sei felice,

ma la vita è straordinaria quando gli altri

sono felici per merito tuo !!!!

[Papa Francesco]

La smentita

Questa citazione è riportata anche da fonti internazionali, come dimostra questo post pubblicato su Instagram il 16 novembre.

In Italia, addirittura, è stato condiviso anche dall’ex ministro per l’Ambiente Sergio Costa sulla sua pagina Facebook.

Come abbiamo riferito in apertura, per smentire l’attribuzione di questa frase a Papa Francesco è intervenuta anche la Santa Sede. La segretaria per la comunicazione del Vaticano Nataša Govekar, interpellata dai colleghi di Lead Stories, ha dichiarato: “It is not a text by the Holy Father, but one of the many phrases that, unfortunately, are attributed to him”, ovvero: “Non è un testo scritto dal Santo Padre, ma una delle tanti frasi che, sfortunatamente, gli vengono attribuite”.

Quindi?

Chi pubblica questa frase cita solamente il nome di Papa Francesco ma non indica la fonte né la circostanza in cui il Santo Padre avrebbe scritto queste parole.

Dalla Santa Sede, tuttavia, hanno smentito che si tratti di parole di Papa Francesco.

