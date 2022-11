La citazione di Oscar Wilde sui nemici è un falso

I nostri lettori ci segnalano l’ennesima citazione di Oscar Wilde in cui allo scrittore, poeta e drammaturgo viene attribuito un aforisma sui nemici. Si tratta dell’ennesimo virgolettato associato a un personaggio influente per il mondo dell’arte ora, della politica o della storia altre volte, proposto sui social senza alcuna fonte che possa confermarne l’autenticità.

Recentemente abbiamo parlato di Papa Francesco e della citazione sui “fiumi che non bevono la propria acqua”, e restando sul contemporaneo ci siamo occupati di Liliana Segre e della sua frase contro i no-vax mao pronunciata dalla senatrice.

Quando si parla di personaggi del passato, tuttavia, il compito si fa più difficile.

La citazione di Oscar Wilde sui nemici

I nostri colleghi di Snopes dimostrano che questa citazione di Oscar Wilde sui nemici circola anche in acque internazionali. In Italia, un esempio arriva dalla pagina Facebook Mondo Frasi che ha pubblicato l’aforisma il 30 ottobre:

Perdona sempre i tuoi nemici; nulla li infastidisce così tanto.

Se facciamo una ricerca su Facebook notiamo che la frase compare in più varianti, stesso discorso per quanto riguarda un motore di ricerca come Google.

La fonte

Sul web esiste un sito molto utile che si chiama Quote Investigator, nato con il preciso scopo di analizzare i vari virgolettati sparsi per il web.

Gli autori hanno pubblicato un’analisi nel 2021. In primo luogo, la citazione di Oscar Wilde sui nemici non compare né nel compendio The Wit & Wisdom of Oscar Wilde di Ralph Keyes che raccoglie i pensieri più famosi dello scrittore, né nella raccolta Oscar Wilde in Quotation: 3,100 Insults, Anecdotes, and Aphorisms di Tweed Conrad.

Piuttosto, si trova una corrispondenza in un articolo pubblicato sul quotidiano The Sketch il 13 aprile 1949 in cui l’autore Percy Colson radunava alcuni consigli per i più giovani. Lo troviamo sul British Newspaper Archive con queste parole:

Perdona sempre i tuoi nemici. Niente li infastidisce così intensamente.

Percy Colson era anche autore del libro Oscar Wilde and the Black Douglas e per questo, secondo Snopes e Quote Investigator, negli anni è stata fatta della confusione sull’attribuzione dell’aforisma.

Quindi?

Parliamo di bufala in quanto la citazione di Oscar Wilde sui nemici non ha alcuna traccia tra gli scritti del poeta e drammaturgo. Piuttosto, la frase è comparsa per la prima volta su The Sketch nel 1949 a firma di Percy Colson, autore di un libro su Oscar Wilde.

