La caviglia gonfia di Lionel Messi: tanto rumore per nulla

La caviglia gonfia di Lionel Messi diventa un caso giornalistico e social in questi mondiali del Qatar che già ci hanno dato tante contestazioni e momenti di viralità.

In questo caso il mistero social è la caviglia di Lionel Messi, Argentino, diffusa in alcune foto sui social come gonfia.

Timori amplificati dai social, ma smorzati dalle prime ore già dalla stampa. Catalina Marchant, per France 24, aveva già fatto notare che riconoscere un genuino gonfiore da un bendaggio preventivo, delle protezioni per una ferita minore o un bendaggio freddo è francamente impossibile.

Un’opera di stregoneria social, oseremmo dire.

Messi stesso ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto all’ingrssso nel Mondiale.

“Mi sento molto bene fisicamente, la verità è che penso di essere arrivato in un grande momento, personalmente oltre che fisicamente. Non ho nessun problema, ho sentito che mi hanno detto che mi sono allenato in modo diverso, ma è stato perché ha avuto un colpo e per precauzione, ma niente di insolito”.

Si tratta quindi di un normale trattamento di Kinesiologia: un bendaggio stretto con gel ghiacciato che dovrebbe aiutare Messi a superare gli sparuti fastidi ed essere in forma per il momento della discesa in campo. Tanto rumore, quindi, per nulla.

