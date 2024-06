La cascata dello Yuntai in Cina ha un “piccolo miglioramento”: un tubo per l’acqua

La cascata dello Yuntai in Cina è tra le principali attrazioni della nazione, ed ha un piccolo segreto. Anzi, un miglioramento scoperto da un turista.

Il Monte Yuntai nella provincia dell’Henan è tra le aree a “cinque A” (il massimo punteggio possibile) dell’Ente Turismo Cinese, ed ha avuto la sua dose di sciagure, come un’iconico ponte di vetro con delle piattaforme anticlimaticamente incrinate nel 2015, ed ora la scoperta di un “trucco scenico”.

Un grosso tubo, modello “Super Mario Bros”, che serve a incicciare l’iconica cascata.

La scoperta in un video virale di un turista, che in breve tempo ha superato i dieci milioni di visualizzazioni per social.

La risposta dell’ente preposto alla gestione del parco non si è fatta attendere: un post, redatto “a nome della cascata”, in cui la stessa ammette di aver bisogno di un “piccolo miglioramento” in modo da poter “offrire lo stesso spettacolo” a tutti i turisti sia nelle stagioni di secca che nelle stagioni più umide.

Tema questo particolarmente sentito ai tempi del cambiamento climatico, ma percepito dagli stessi turisti come un inganno che non li rispetta e “non rispetta l’ordine naturale delle cose”.

Come ricorda la BBC, non è la prima volta che iconiche cascate ricevono “aiuti” da dighe, tubi e redirezioni di acqua da bacini vicini per mantenersi esteticamente gradevoli e turistiche, ma la viralità dei social ha fatto il resto.

