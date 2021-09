Dopo una serie di storie pubblicate su Instagram da Michela Murgia è scoppiato il caso Cecilia: la candidata nella lista Azione di Carlo Calenda è infatti comparsa nei manifesti elettorali senza il cognome, circostanza che ha portato la scrittrice sarda ad accusare Calenda di sessismo. Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata una risposta dalla diretta interessata.

Come ricostruiscono gli amici di Next Quotidiano, Michela Murgia faceva notare che nel manifesto dell’evento elettorale non era riportato il cognome della candidata, bensì solamente il nome Cecilia. Poco dopo si è scoperto che il cognome della suddetta Cecilia non era riportato, in quel manifesto, in quanto “difficile da pronunciare”, ma sarebbe stato presente sulla scheda che ne annunciava la candidatura.

A risolvere il mistero, infatti, ci ha pensato la stessa Cecilia Frielingsdorf in una serie di tweet rivolti proprio a Michela Murgia. “Nessun complotto maschilista”, ha precisato:

Gentile Michela Murgia e cari elettori, mi chiamo Cecilia Frielingsdorf.

Per semplificare la possibilità di votarmi sono stata iscritta alle liste elettorali come Cecilia Frielingsdorf detta CECILIA.

Spero di essere giudicata per le mie idee e non per il mio cognome. — cecilia frielingsdorf (@cefrielingsdorf) September 12, 2021

Esatto. Nessun complotto maschilista. Il mio cognome “Frielingsdorf” ha un bellissimo significato (“Villaggio di Primavera”) ma è un po’ complicato da ricordare e scrivere https://t.co/mwKWVmFM07 — cecilia frielingsdorf (@cefrielingsdorf) September 12, 2021

Signora Michela Murgia, le sembra giusto anteporre il cognome alla persona? Come DONNA, PERSONA e CANDIDATA combatterò affinché queste discussioni DISCRIMINATORIE e mirate alla polemica sterile, finiscano per sempre.

Perché bisogna ripartire dai fatti, SUL SERIO#Cecilia — cecilia frielingsdorf (@cefrielingsdorf) September 12, 2021

Per il momento Michela Murgia non ha replicato.

