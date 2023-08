Ci segnalano i nostri contatti, credendo che sia vero, un commento ricorrente in alcuni profili che parla di un “commento [che] è stato nascosto perché questo account è sotto inchiesta per violazione delle linee guida razzismo incitamento all’odio e reati contro l’umanità”

Una burla, oseremmo dire ben poco garbata, probabilmente connessa alla vicenda del generale Roberto Vannacci, destituito dall’Istituto geografico militare dopo la pubblicazione di un libro autoprodotto dal contenuto pieno di polemiche

La burla del “commento è stato nascosto perché questo account è sotto inchiesta”

Dopo la vicenda sono apparsi dei copincolla, tutti uguali e tutti riconoscibili come tali dall’uso dello stesso font e dello stesso accento errato, in cui l’utente in vena di scherzi millanta di essere inquisito per razzismo come se fosse una burla assai divertente.

Cosa ci trovino da ridere i burloni del caso, temo sia noto solo a loro, ma la burla ci segnalano sta prendendo piede.

