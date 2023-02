La bufala dello “sciacallo preso in Turchia” vi rende peggiori. Peggiori di chi direte? Di un po’ tutti. Ci segnalano i nostri contatti un contenuto virale che non vi mostreremo se non per estratti censurati. Estratti che dicono più della rovina morale di chi li diffonde che del testo stesso.

Secondo lo stile della “bufala del Giustiziere” di cui abbiamo parlato.

La bufala dello “sciacallo preso in Turchia” vi rende peggiori

Basta pensare alla didascalia: chi diffonde simili bufale, va detto e scusateci la durezza, è più sciacallo dello sciacallo immaginario che condanna.

Un utente così assetato di sangue umano che ha bisogno di condividere e trattenere sul proprio cellulare immagini di gente che mutila altra gente, provando gioia nel vedere sangue umano che sprizza dalle carni e urla di dolore.

Ammettiamolo: se nella vita di tutti i giorni qualcuno vi dicesse

“Sai che c’è? A me non piacciono i tribunali, voglio entrare nelle carceri, prendere un uomo e mutilarlo col mio coltello mentre il suo sangue sprizza fumante sul mio volto”

Vi allontanereste evitando di dargli le spalle convinti di aver a che fare con un sadico e un violento. Ma quando tali sfoggi di sadismo arrivano sul cellulare, li condividete come un gioco vero?

Senza accorgervi che il presunto turco parla spagnolo.

Senza accorgervi che il primo aspirate sadico l’ha scaricato (attenzione, immagini scioccanti, non cliccare se sensibili) da un Reddit chiamato Eyeblech, raccolta di immagini disturbanti a sua volta tratto un sito chiamato “Gore”.

Nel quale è anche possibile ascoltare l’audio. Che spiega si tratta di un regolamento tra bande spagnolo.

Le voci spagnole ripetono infatti

“Lo giuro, non ho fatto niente amico! Te lo giuro, non ho fatto niente amico, fermat… (urla agghiaccianti mentre il tizio viene mutilato). Mio Dio! Fermati, non ho fatto niente ti prego! Fermati io non ho fatto niente amico non sono stato io, niente! (urla confuse, panico) Non lo so! non lo so!”

Il video è quello che un tempo oltre che Gore avremmo definito “snuff”: video reali di violenza ovviamente illegale scappati sulla Rete per il divertimento di qualcuno.

E se vi siete divertiti ed emozionati: vergogna! Internet non fa per voi, vi consigliamo di smettere immediatamente la lettura di questa pagina e restituire il router spiegando alla compagnia telefonica di non essere degni di usare Internet.

Conclusione

La bufala dello “sciacallo preso in Turchia” nasce dal video di un regolamento tra bande in lingua spagnola.

È un contenuto “snuff”, immagini di violenza ovviamente abusivamente riprese in un contesto criminale (o che imita un contesto criminale abusivo con gran precisione) e divulgate ad amatori della violenza.

Finito in mano ad “aspiranti giustizieri”.

