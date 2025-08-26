La bufala della Presidente della Namibia contro Bill Gates e il filone dei “Presidenti Africani contro i Poteri Forti”

Abbiamo recentemente visto un “messaggio della Presidente della Namibia contro Bill Gates”, speso al confine tra due ricchissimi filoni di bufale.

Secondo la narrazione il “Presidente della Namibia”(che nel post cambia sesso…) avrebbe rigettato con disprezzo alcuni presunti progetti umanitari della Fondazione Gates per distribuire metodi contraccettivi in Africa con una bizzarra “sparata” riassumibile in un coatto “E la contraccezione fatela fare agli Americani”.

In questa bufala ci sono ben due filoni di bufale: quello delle bufale su Bill Gates e quello dei “Presidenti Africani che fanno cose”.

In primo luogo la Presidente della Namibia non ha mai rilasciato simili disinformazioni e non ci sono in programma interventi della Fondazione Gates per diffondere la contraccezione intrauterina, citata nel testo inventato, in Namibia.

Abbiamo un comunicato rilasciato su X dalla stessa in cui lei conferma, attirando le ire di qualche complottista vagante che nei commenti la accusa di non voler combattere i Poteri Forti (che tecnicamente, a questo punto della storia non hanno fatto assolutamente niente che vada combattuto).

La falsa dichiarazione viene da una delle molteplici pagine pubbliche che usano le “dichiarazioni di Presidenti Africani”, a volte diffuse direttamente come fake, a volte con lo specchio del “sono dichiarazioni coraggiose che vorremmo”, ottenendo così grande viralità basata sul ragebait verso personaggi, come Bill Gates, invisi a parte del mondo del complotto.

Ricordiamo ad esempio come in passato Bill Gates sia stato descritto come un villain da fumetto che oscura il Sole, ruba la cioccolata per farcirla di vaccini ed ordina alle zanzare di creare pandemie e nel filone del “Presidenti Africani che fanno cose”, abbiamo visto allucinate creazioni con AI dove il Presidente del Burkina Faso umilia e sottomette spie occidentali (donne) con la sua maschia virilità (di uomo) o bizzarre rampogne rivolte a capi di stato occidentali.

