Ci segnalano i nostri contatti una bufala che riguarderebbe una presunta macchina elettrica Pierce-Arrow ad energia cosmica di Nikola Tesla, con tanto di foto accompagnatoria del portento.

Un affare dall’aspetto di una utilitaria FIAT anni ’70 con una goffa antenna incollata sul cofano, peraltro ornato da un modernissimo logo Tesla, la ditta del magnate Elon Musk.

Ovviamente una bufala, ed anche abbastanza datata, arricchita però dalla moderna AI.

La bufala della macchina elettrica Pierce-Arrow ad energia cosmica di Nikola Tesla, aiutata dall’AI

Nella prima narrazione censita, pubblicata su Internet in Italiano nel 2013 ma ancora precedente (con tracce negli anni ’80 e ’90), viene chiamato a testimone un fantomatico quanto inesistente nipote di Tesla, l’autista del veicolo Peter Savo.

La storia segue il canovaccio di tutte le narrazioni su Nikola Tesla che abbiamo visto negli anni, e che lo rendono un involontario santino dei complottisti di tutto il mondo.

Nell’aneddoto originale il presunto nipote di Tesla, anche esso così spiantato da avere bisogno di venti dollari in prestito per permettersi il giro di telefonate per raccontare la storia, racconta di quanto suo zio fosse un brillante scienziato umiliato dai Poteri Forti, le Elite Mondialiste che governano il mondo e punito dal cattivo Edison e altri scienziati meno brillanti di lui ma desiderosi (Dio non voglia!) di guadagnare soldi vendendo le loro invenzioni anziché regalare oggetti fantascientifici a chiunque creda in loro.

E racconta che in una brillante dimostrazione Tesla sarebbe apparso con una vettura Pierce-Arrow da lui modificata con un “circuito elettrico a 12 valvole termoioniche” alimentato dall'”energia cosmica”, infinita e rinnovabile, per annunciare festante ai giornalisti riuniti che se l’auto non produceva alcun fumo di scarico era perché “Alimentata da energia elettrica pulita e rinnovabile”.

La storia collima anche con la narrazione complottista di Tesla inventore di una energia elettrica illimitata, gratuita e senza fili che avrebbe distribuito al mondo con le sue invenzioni ma i governi mondiali avrebbero nascosto per non fare concorrenza ai produttori di energia elettrica.

La storia presenta una lunga serie di anomalie.

Tutte le anomalie nella storia

Partendo dalla premessa di un Tesla ridotto in miseria dai “Poteri Forti” e un nipote così povero da aver bisogno di soldi per diffondere la storia, non si comprende come i nostri eroi abbiano usato una Pierce-Arrow, una vettura prodotta da un brand di superlusso, per i loro esperimenti anziché usare un’utilitaria.

Inoltre nonostante la presenza di giornalisti, fino ad oggi non è mai esistita una prova fotografica del reperto, un attestato o persino un certificato di vendita del veicolo.

Inoltre nella narrazione Italiana, la “Pierce-Arrow Cosmica” di Tesla viene prima descritta come creata nel 1918, poi nel 1921 e infine nel 1931 come nelle altre varianti.

Veicolo che, come fatto notare, nella foto non solo non somiglia a nessun mezzo prodotto da Pierce-Arrow, riconoscibile dall’iconica disposizione dei fari nella carenata del parafanghi, ma somiglia ad una utilitaria degli anni ’70 con un logo Tesla (marchio di Elon Musk) posticcio e una goffa antenna.

Il motivo è semplice: la foto è stata generata con Ideogram, tool AI Freemium (gratis per le funzioni base, a pagamento per le funzioni evolute), consentendo di resuscitare una bufala vintage.

