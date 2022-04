La Bruschetteria Faedo ci insegna come replicare ai clienti omofobi

Sul web è possibile spesso trovare recensioni di locali fasulle o assurde volte a screditare il lavoro di tantissime persone. Quanto però accaduto al titolare della Bruschetteria Faedo di Monte di Malo, in provincia di Vicenza con clienti omofobi, fa capire come a volte la risposta a queste recensioni negative possa dar ancor più valore al lavoro svolto. Il tutto è partito da un cliente, presentatosi in questo locale in provincia di Vicenza, che ha deciso di recensire la sua visita con una sola stella, ma non perché la qualità del servizio o del cibo fosse scadente.

Come ha risposto la Bruschetteria Faedo di Monte di Malo ai clienti omofobi

Storia che, almeno in parte, ci ricorda quella trattata mesi fa con la Pizzeria Capri. Il cliente si è lamentato perché accanto al suo tavolo erano presenti delle persone omosessuali e questo non gli ha permesso di sentirsi a proprio agio durante la consumazione. Non c’è stato quindi alcun problema con il cibo, anzi la specialità della casa è stata molto apprezzata, ma l’essersi trovato nelle vicinanze di omosessuali gli ha rovinato il pasto.

Un commento assolutamente omofobo e senza alcun senso che ha spinto il proprietario di questo locale a rispondere a tale recensione per le rime, meritandosi davvero un grande applauso virtuale. Il proprietario della Bruschetteria Faedo ha invitato il cliente a non tornare più a consumare la sua bruschetta, in quanto nel suo locale accetta tutti, tranne le persone omofobe. Ha voluto anche scusarsi per il disagio, perché non aveva capito che lui arrivasse dal Medioevo. Se ne parla tanto su Facebook.

A saperlo infatti, l’avrebbe messo a mangiare nella porcilaia, dove probabilmente si sarebbe sentito più a suo agio. Una risposta geniale che ha scatenato diversi consensi, ma ovviamente come accade in queste circostante il nome di chi ha fatto la recensione è falso, quindi non ha avuto il coraggio di metterci la faccia, sapendo che avrebbe fatto solo una grossa figuraccia. Assurdo recensire in modo negativo un locale solo per la presenza di persone omosessuali all’interno di esso. Intanto questo cliente omofobo ha avuto la risposta che meritava. Applausi per la Bruschetteria Faedo di Monte di Malo.

