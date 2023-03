La Borra di Antonella Clerici arriva al BAFTA (grazie alle traduzioni)

La Borra di Antonella Clerici arriva al BAFTA, e grazie alle traduzioni. Da un lato infatti abbiamo una pagina memorabile della TV Italiana, dall’altro lato un gioco, Vampire Survivors, nominato al BAFTA, premio internazionale per film e videogiochi.

Nel mezzo una geniale traduttrice, Chiara Di Modica, che non ha resistito alla tentazione di immortalare nella traduzione del prodotto alcune pagine celebri della TV e dell’immaginario Italiano.

Complice il fatto che Vampire Survivors nasce da un team Italiano, ed è stato pensato in Inglese solo per diffonderlo in modo internazionale, la traduttrice ha avuto modo di riportare l’Italianità in un prodotto italiano e di farlo con un sorriso.

La “borra”, divertente momento televisivo in cui uno spettatore in vena di burle decise di traumatizzare la Clerici in diretta rispondendo ripetutamente alla domanda “Fa schiuma ma non è sapone” con “La borra!!!” al posto di “La birra” torna tra le “mosse finali” del gioco riportando quindi una forte e ridanciana componente di Italianità.

Il paradosso di un prodotto Italiano, creato da Italiani ma reso inglese per motivi commerciali si risolve così in una traduzione che lo riporta al nostro immaginario.

Immaginario che comprende anche “Cristina D’Avena, ma con l’accento inglese” (riferimento al citato paradosso), “Ambrogio e i suoi Ferrero Rocher” e l’ormai onnipresente oratorio della parrocchia, raffigurato da un Don Matteo in grande spolvero.

Del resto non è neppure la prima volta che l’Italia si rende illustre nel mondo dei videogames: nell’anno di grazia che fu il 2021 per i grandi successi sportivi della Nazione, riuscimmo ad avere anche campioni negli eSport, le gare online, in grado di portare alta la bandiera dell’orgoglio nazionale.

