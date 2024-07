La bizzarra teoria del complotto dei frutti di gomma per avvelenare il popolo

Una bizzarra teoria si diffonde sui TikTok statunitensi, ed è arrivata anche da noi, denunciano gli esperti. La teoria dei frutti di gomma vede improbabili uomini e donne “del popolo e di famiglia” che comprano frutta a caso e la piegano in diretta.

Esibendo frutta gommosa si spingono a dichiarare che esiste un complotto mondialista di Bill Gates per vendere frutta di gomma stampata in 3D nei negozi così la gente dovrà mangiare gomma e plastica e morire.

Evidentemente, tritare le rane per metterle nel Nesquick era ormai divenuto banalotto.

In realtà la teoria ha una sua spiegazione: la frutta va conservata correttamente.

Un frutto raccolto prematuramente e gettato in abbattitore a -20 gradi Centigradi per “conservarlo più a lungo” si conserverà, perdendo diverse qualità organolettiche tra le quali una consistenza decente.

Salutare? Sì, ma non più saporito.

Una controprova viene data da uno dei fact checking americani della bizzarra teoria, dove un melone di gomma “esploso e rivelatosi un sottile pallone di gomma pieno di sostanze putride” si è rivelato essere un frutto irrancidito dalle recenti ondate di caldo e venduto surgelato, per poi riprendere il processo degenerativo una volta scongelato.

Tranquilli dunque: Bill Gates non vi vende frutti di gomma, né vuole vendervi il Frutto Gum Gum per trasformarvi in ragazzi di gomma e pirati.

