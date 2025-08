La bizzarra morte al gabinetto di Re Edmondo II è una leggenda metropolitana, immortalata da diverse raccolte di “bizzarre morti nel Medioevo”. Nasce tutto dalla cognizione del Medioevo come “Epoca Oscura”, agglomerato di violenza brutale, perdita del senso stesso della civiltà, peste e omicidi.

Secondo la volgata Re Edmondo II, re degli Inglesi da Aprile a Novembre del 1016, nato nel 988 sarebbe morto a fine del suo “mandato” sodomizzato da un assassino che si sarebbe nascosto nel gabinetto per infilargli uno spadone nel retto.

Ovviamente una delle molte leggende metropolitane tipiche di quei tempi

La bizzarra morte al gabinetto di Re Edmondo II è una leggenda metropolitana

Edmondo II era figlio di Re Etereldo II: per comprendere come l’araldica di quei tempi fosse sovente una ricostruzione ad uso politico, oggi conosciamo Edmondo II come Edmondo Fiancodiferro e suo padre come Etereldo il Malconsigliato, nonostante il “titolo” di “malconsigliato” sia apparso solo nel 1180.

Sostanzialmente, in un caso di damnatio memoriae postuma: i discententi dei nobili passati tendevano ad attribuire ai loro predecessori qualità molto meno nobili per svilirne l’opera e la storia.

Edmondo conquistò il suo soprannome e la sua fama ereditando il trono paterno, dopo diversi dissidi, e montando la difesa contro Canuto il Grande: Edmondo II conquistò il Regno di Essex ma perse il resto dell’Inghilterra. Canuto si impegnò comunque a riconoscerne valore e nobiltà firmando un trattato secondo cui Edmondo II sarebbe rimasto re dell’Essex ma il primo dei due a morire avrebbe lasciato tutto il banco alla stirpe dell’altro.

Re Canuto morì nel 1035, Re Edmondo II nel 1016.

Assai probabilmente Edmondo II morì di cause naturali: 28 anni sono pochi ai tempi moderni, ma non nell’anno 1000 e non se sei un re guerriero, e quindi con uno stile di vita tutt’altro che conservativo.

Lo storico tedesco Adamo di Brema (1050-1088) per primo ipotizzò che fosse stato avvelenato, probabilmente in un complotto di palazzo legato al Trattato di Canuto: semplicemente qualcuno vicino a Canuto (anche se Canuto passò alla storia come riguardoso nei confronti dell’avversario) avrebbe avvelenato Edmondo Fiancodiferro per assicurarsi che il suo sovrano prendesse tutto in un “noncielodikeno” ante litteram.

Di bocca in bocca l’ipotesi esplose oltre ogni limite, arrivando alla leggenda di Edmondo II preso a colpi di freccia nel sedere da assassini in odore di ninja o sodomizzato con uno spadone: lo storico M. K. Lawson definirà tali leggende come “Follie che devono più al folklore che alla storia”.

Alcune varianti popolari su Internet tra i cacciatori di “fatti storici veri” (scelti tra le bufale) vedono il mandante essere una fantomatica “Regina Isabella” (la consorte di Edmondo si chiamava peraltro Ealdgyth (probabilmente la stessa Ealdgyth vedova di Sigeferth “chief thegn of the Seven Burghs”, morto nel 1015) desiderosa di punire il marito per la sua omosessualità (!!), confondendo quindi Edmondo II con Edoardo II, anche egli sospettaato di essere stato ucciso mediante impalamento.

Un errore solo di circa 300 anni.

