La banconota ucraina con l’occhio degli Illuminati: ancora bufale e complotti sulla guerra

Una banconota ucraina con l’occhio degli Illuminati sul retro sarebbe la prova, secondo tanti utenti convinti, che l’Ucraina di Zelensky sarebbe un Paese controllato dalla massoneria che Vladimir Putin avrebbe deciso di estirpare. Un racconto certamente suggestivo, come spesso accade nelle stanze social più complottiste in cui la prima regola è associare più elementi e trarre la conclusione più fantasiosa.

Un disegno preciso, quello dell’Ucraina, che Putin vuole fermare. La banconota esiste, o meglio è esistita, ma in tutta questa storia non c’entrano gli Illuminati, solo tante semplificazioni di comodo.

I post

Open ha raccolto alcune versioni di questo post, di cui vi riportiamo i più interessanti.

Banconota Ucraina 🇺🇦 Kiev 2014 (l’anno del colpo di stato finanziato da Soros lo ha detto lui alla Cnn di averlo fatto) e il simbolo degli illuminati, tutto era già pianificato, quando hai questo simbolo sulla moneta manco Dio ti può più salvare. Avete visto in un paese dove prendono 60 euro al mese di pensione come i Militari al servizio de nuovo ordine mondiale son ben attrezzati?

Ancora:

Illuminati e NWO (Nuovo Ordine Mondiale, ndr) sulle banconote ucraine: il vero motivo per il quale Putin sta rovesciando il regime terrorista-globalista in Ucraina. Unire i puntini e spegnere la TV.

La banconota

In primo luogo, nel 2014 la banconota è stata sostituita. Stiamo parlando del taglio da 500 grivna che ritrae, sulla parte anteriore, l’effige dell’artista Hryhoriy Skovoroda, ma ciò che ci interessa è presente sulla parte posteriore.

Prima di approfondire sull’“occhio degli Illuminati”, come emerge dal sito istituzionale del governo ucraino il modello su stampato per la prima volta nel 2006 e rimase in circolazione fino al 2015.

“L’occhio degli Illuminati” era in realtà il Triangolo Pitagorico di Skovoroda, che tuttavia fu fatto sparire a seguito delle perplessità dei consumatori convinti che si trattasse di un simbolo massonico. Nessuna fonte parla di Illuminati né più in generale di massoneria, che in associazione alla banconota rimane una suggestione degli utenti mai confortata da prove.

