Kim Kardashian vola da Los Angeles a Parigi per un cheescake e i notutto si ribellano (a vuoto). Questo il riassunto di un post virale che dichiara che siccome i “Poteri Forti”, incarnati da Kim Kardashian, consumano risorse ambientali per futili motivi allora “laveraggente” dovrebbe essere automaticamente esentata dalle misure ambientaliste. Incarnate, in questo caso, nelle “cannucce di carta”.

Il messaggio contiene delle fake news e peraltro comunica un contenuto alterato e sviato.

Partiamo dall’immaturità insita nel concetto infantile del “No tu”.

Ammettiamo che la storia di Kim Kardashian che vola a Parigi per un cheesake sia vera e non la fake news che è.

Sarebbe come se io dicessi

“L’altro giorno ho letto sul giornale che Tizio ha ucciso Caio, quindi domani vado davanti alle Poste a scippare le vecchie e se mi arrestano dico che la Kasta e i Poteri Forti dovrebbero arrestare gli assassini e non me perché finché al mondo ci saranno gli assassini io scipperò vecchiette della loro pensione”

E anche così, la storia impatta sul tema.

Kim Kardashian non ha mai preso un jet privato per andare a prendere una cheesecake.

Ha dichiarato di amare la città di Parigi come luogo per le vacanze perché in essa può compiere molteplici attività tra cui mangiare alcune prelibatezze nel suo ristorante preferito, che serve anche la cheesake.

Sarebbe come dire che se vado abitualmente in vacanza nel posto X ed ho un ristorante preferito, allora “prendo l’aereo per mangiare il cibo Y”.

Semplicemente, il racconto di una volta in cui Kim Kardashian ha dichiarato che le piace la città di Parigi e che l’Hotel Costes in Parigi ha un ristorante di suo gusto, è esploso in un racconto del tutto inventato.

