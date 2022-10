“Jungkook dei BTS è la reincarnazione di Lady Diana”, lo scherzo dei fan per farsi beffe dei complottisti

Una teoria che in Italia non ha ancora preso piede, ma in acque internazionali sono spuntati post sui social in cui si sostiene che Jungkook dei BTS sia la reincarnazione di Lady Diana. Chi appoggia questa teoria si impegna ad esporre foto, calcoli e propone coincidenze.

La teoria viene condivisa principalmente su Twitter e TikTok.

Jungkook dei BTS è la reincarnazione di Lady Diana?

Immagina che la regina muoia e mettano Jungkook in tendenza perché è nato il giorno dopo la morte di Lady Di, Qualcosa di immaginabile per molti, una realtà per la ARMY.

La Army è la grande fanbase dei BTS, settetto di Seul che ha sdoganato in tutto il mondo il k-pop. Jungkook, secondo le stime, è l’elemento più apprezzato e per il suo aspetto e per il suo talento. Sostanzialmente, a mettere in relazione Lady Diana con l’artista sudcoreano sarebbero le date: Diana Spencer è scomparsa il 31 agosto 1997; Jungkook è nato il 1° settembre 1997.

A supporto di questa teoria è stato montato anche un video che sta spopolando su TikTok e Twitter.

Il video mette in relazione il sorriso dei due personaggi, un segno sul volto, un tatuaggio sul dito di Jungkook, la posa assunta per dormire, il sorriso e tanti altri elementi.

Ancora, secondo altri contenuti Jungkook e Lady Diana sarebbero legati dal loro rapporto con i forni a microonde: il membro dei BTS ne sarebbe terrorizzato e Diana Spencer, una volta, avrebbe rischiato di incendiare il palazzo di Kensington mentre utilizzava il forno a microonde.

Uno scherzo dei fan dei BTS

Teorie, queste, che comunque hanno un lieto fine. In un altro video pubblicato su TikTok gli autori hanno precisato (qui la versione archiviata) che si tratta di uno scherzo della Army: “Non prendiamolo sul serio, per favore”.

Nessuna teoria del complotto su Jungkook e Lady Diana, quindi. Si è trattato di una messa in scena dei fan del settetto sudcoreano.

La stessa notizia è stata trattata dai colleghi di Maldita.es.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.