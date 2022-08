Tanto tuonò che piovve: sul Jova Beach Party a Viareggio pende un fascicolo aperto presso la procura per danno ambientale, articolo 733bis del Codice Penale.

Ovviamente parliamo di un fascicolo aperto contro ignoti, e non ci sono ancora persone indagate. E ovviamente non tutte le indagini sfociano in imputazioni e non tutte imputazioni in condanne. Non sta certo a noi spiegarlo.

Comunque il fascicolo c’è, aperto presso la Procura di Lucca, nato dal deposito di un esposto da parte di una associazione ambientalista. Esposto basato sugli studi del professor Giovanni Baccaro dell’università di Trieste relativi al «campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell’area del Muraglione di Viareggio ad inizio agosto»

Sostanzialmente e al netto dei termini difficili, l’esposto si basa su uno studio che adduce l’importanza fondamentale delle piante nell’arenile per consolidare e rafforzare le dune, combattendo l’erosione.

Jova Beach Party a Viareggio: la Procura apre fascicolo per danno ambientale

Ciò posto, un’assocazione ambientalista avrebbe presentato esposto innescando la vicenda come atto dovuto, nonostante il parere contrario delle autorità civili.

Si registra il parere di ARPAT, secondo cui «la spiaggia del Muraglione non è habitat naturale», nonché area “Fortemente antropizzata”. Nonché il commento del sindaco, per cui “Possiamo considerare conclusa anche l’ennesima polemica estiva. L’Arpat chiarisce che la spiaggia del Muraglione, dove avrà luogo il concerto di Jovanotti in Darsena, non è habitat finale e le specie vegetali non sono specie protette”.

Ciò premesso, le associazioni ambientaliste che come abbiamo visto in passato ormai sono al centro di una discussione col cantante hanno comunque presentato esposto, cui seguirà indagine, che secondo gli ambientalisti dovrà tenere di conto il parere della Sorprintendenza.

Indagine che non preoccupa gli organizzatori dell’evento. Per Trident, la compagnia che si occupa di gestione e organizzazione

Se la Procura ha aperto un fascicolo, credo sia un atto dovuto a fronte di una denuncia. Attendo con la massima serenità qualsiasi sviluppo perché ritengo quanto denunciato in questi giorni totalmente falso e credo che gli organi preposti faranno chiarezza a breve

Entra a gamba tesa nell’agone anche la politica col commento a caldo di Matteo Salvini: “Ma lasciate che gli artisti si esprimano e che i giovani si divertano, accidenti!“

