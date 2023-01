Jeremy Renner vittima degli eventi climatici estremi, Occhio di Falco grave. O meglio, Occhio di Falco è uno dei ruoli per cui egli è più noto.

Attore e produttore di pregio, più volte candidato agli Oscar, diventato un volto noto della sin dalla “Fase Uno” del Marvel Cinematic Universe come Occhio di Falco, arciere sopraffino e spia in grado di tenere il passo con divinità e prodigi della scienza e della tecnologia.

Jeremy Renner vittima degli eventi climatici estremi, Occhio di Falco grave

La sua storia si incrocia con quella dei cambiamenti climatici, negati dalle orde di “notutto” passati dal negazionismo pandemico a quello climatico con una breve puntata per il negazionismo del POS e una stabilizazione verso il negazionismo della guerra, cementandosi come “utili idioti” delle fonti russe.

Gli ultimi due anni ci hanno abituato, oltre alla Pandemia, a scene impreviste come nevicate e alluvioni in regioni del mondo che avremmo un tempo considerato quasi immuni, come il Texas (la nevicata del 2021 fu considerata “storica” eppure si appresta alla doppietta) e hanno regalato all’attore una amara sorpresa

“È in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nelle prime ore di oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Riporta la stampa come esito di un incidente occorsogli mentre cercava di spazzare la neve che assediava la sua proprietà nel Nevada.

Prima dell’incidente una serie di post sul suo canale Instagram avevano mostrato scene decisamente esorbitanti anche rispetto al concetto di “Bianco Natale”, e alla fine l’incidente è arrivato.

Renner in questo momento è stabile, ancorché le sue condizioni sono critiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.