Jane Atkin lasciata dal fidanzato perché grassa: perde 50 kg e vince Miss Gran Bretagna

Ha dell’incredibile la storia di Jane Atkin, lasciata alcuni anni fa dal fidanzato perché ritenuta da quest’ultimo troppo grassa. Una prova per sé stessa, dal punto di vista mentale e fisico, avendo successivamente perso 50 kg ed arrivando a vincere Miss Gran Bretagna. Una vicenda che ci insegna come il duro lavoro, la perseveranza e la grinta possano portare al successo, anche quando un obiettivo appare impossibile. Ha dunque tanto da raccontarci la lezione che ci arriva direttamente da Jen Atkin, la vincitrice di Miss Gran Bretagna 2020.

La storia di Jane Atkin e della vittoria a Miss Gran Bretagna

Mentre in Italia si discute di argomenti stupidi a proposito di Vanessa Incontrada, come abbiamo osservato nei giorni scorsi, altrove vengono fuori altre storie molto più interessanti. Inutile dire che il cammino per Jane Atkin sia stato ostico, ma in soli due anni è stata capace di raggiungere risultati insperati.

Essere incoronata Miss Gran Bretagna ha richiesto enormi quantità di forza di volontà e impegno. Per raggiungere questo incredibile obiettivo, ha dovuto rivedere in modo drastico la sua dieta, mollando lo stile di vita sedentario. Tanto è bastato per perdere peso in modo consistente, passando da 107 kg a 57 kg.

Autostima migliorata e prime partecipazioni a concorsi di bellezza, come emerge dalla sua testimonianza di oltre due anni fa, facilmente reperibile in rete. La 26enne Jen ha raccontato a Bored Panda del momento in cui sapeva di non avere altra scelta che cambiare. “È stato incredibile vincere Miss Gran Bretagna, non me lo sarei mai aspettata. Qualche anno fa, se qualcuno mi avesse detto che sarei stata Miss Gran Bretagna non ci avrei mai creduto“.

Nel corso dell’intervista, Jane Atkin ha confermato di godersi ancora determinati pasti, ma di rado e senza “abbuffarsi come prima”. Va in palestra cinque volte a settimana e la forma ritrovata, associata ai lineamenti del suo viso particolarmente delicati, le hanno consentito di diventare Miss Gran Bretagna 2020.

