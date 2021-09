J-Ax minacciato dai novax: “I politici capiscano che questo è terrorismo”

J-Ax minacciato dai novax si sfoga sui social con un lungo video-messaggio in cui va al contrattacco e tira le orecchie ai politici. Le sue posizioni sul Covid-19 e sui vaccini sono ben note, specialmente da quando il rapper e sua moglie hanno contratto la malattia. Alessandro Aleotti, questo il nome di battesimo di J-Ax, ha più volte ribadito l’importanza della vaccinazione proprio per aver conosciuto la pericolosità del virus. Questa mattina, dopo le ultime esternazioni contro novax e negazionisti, ha aggiornato i suoi fan.

Le minacce

Le minacce rivolte a J-Ax non sono cosa nuova: il rapper, infatti, negli ultimi giorni di agosto aveva rivelato di ricevere foto di proiettili e minacce di morte in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. A scatenare la rabbia dei novax era stata una dichiarazione riportata da Repubblica in cui J-Ax aveva dichiarato di provare dell’odio nei confronti delle persone contrarie al vaccino e dei negazionisti.

Gli screenshot

Questa mattina J-Ax, nel video pubblicato su Instagram, ha rivolto un appello ai politici per far sì che riconoscano che l’atteggiamento dei novax è pari al terrorismo. Online, inoltre, su Open sono spuntati gli screenshot delle conversazioni degli iscritti al canale Telegram Basta Dittatura di cui la Procura di Torino ha disposto il sequestro.

L’appello

J-Ax, minacciato dai novax, si rivolge dunque ai politici: “Quando la politica capirà che siamo di fronte a un gruppo di terroristi anti-italiani che si sta radicalizzando, sarà, come sempre, troppo tardi”.

Ancora:

Queste persone fanno comodo politicamente, possono minacciare medici e giornalisti, bloccare le città e fare quello che vogliono. Sono terroristi che si stanno radicalizzando ogni giorno di più online. Sono anti-italiani perché più spazio hanno e più rallenteranno il rilancio del Paese.

“Chi nega questo virus sta condannando a morte gli italiani”, conclude il rapper. Tra i commenti sotto il post pubblicato su Instagram, ovviamente, novax e negazionisti continuano l’attacco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial)

