Italia ripescata ai Mondiali per il caso Dominguez dell’Ecuador: chiarimenti sul ripescaggio

Si parla tanto di Italia ripescata ai Mondiali 2022 in programma a dicembre, in riferimento al caso Dominguez che vede ancora una volta protagonista l’Ecuador. Sostanzialmente, si torna alla situazione che si era configurata a fine marzo, subito dopo la cocente sconfitta contro la Macedonia che è costato il playoff ai ragazzi di Mancini. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, trattando tematiche differenti, ma oggi 11 maggio tocca ritornarci per rendere più chiari alcuni importanti concetti.

Cosa sappiamo sull’Italia ripescata ai Mondiali per il caso Dominguez dell’Ecuador: spieghiamoci sul ripescaggio

Cerchiamo di analizzare meglio la storia dell’Italia ripescata ai Mondiali per il caso Dominguez dell’Ecuador. Fondamentale portare alla vostra attenzione chiarimenti sul ripescaggio, perché alcuni siti di calcio in queste ore stanno sparando titoloni alla ricerca di click facili. Secondo il Cile, infatti, Alexander Dominguez durante le qualificazioni sudamericane sarebbe stato schierato proprio dall’Ecuador, pur essendo colombiano. Nei mesi scorsi aveva preso piede una situazione simile su un altro giocatore, ma la storia si rivelò un buco nell’acqua.

Qualcuno parla di Italia ripescata ai Mondiali per il caso Dominguez dell’Ecuador, lasciandosi andare ad ipotesi fantasiose sul ripescaggio, in quanto la nazionale azzurra è quella con punteggio più alto nel ranking tra le esclude dal Mondiale. Le cose non stanno così, considerando il fatto che in caso di esclusione della nazionale sudamericana finita al centro di questo caso, a trarne beneficio sarebbe proprio il Cile. Non a caso, proprio la federazione cilena sta portando avanti questo discorso con maggiore insistenza.

Per questa semplice ragione, ha poco senso parlare di Italia ripescata ai Mondiali per il caso Dominguez dell’Ecuador. Allo stato attuale, infatti, non ci sono margini di discussione per immaginare il ripescaggio della nazionale azzurra, al netto del fatto che la squadra di Mancini si sia aggiudicata gli Europei la scorsa estate con un vero e proprio miracolo sportivo a Wembley.

