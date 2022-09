Italia campione del volley dopo 24 anni: sono stati anni difficili questi ultimi due, ma per fortuna non negli sport. L’Italia ha sempre trovato nello sport il suo orgoglio, e più volte in questi duri anni di Pandemia i nostri atleti hanno trovato quella forza che nasce dalle difficoltà.

Abbiamo trionfato nel cakcio, in quella Italia-Inghilterra che ha scioccato gli Inglesi. Abbiamo mandato i nostri atleti a brillare sul campo di Wimbledon, ad accumulare ori olimpici di tutti e tre i metalli del podio in tante discipline da riempire interi almanacchi.

Niente ci è stato negato: abbiamo avuto anche campioni brillare negli eSport, i “ludi virtuali”.

Dove c’è stato uno sport, qualunque sport, c’era almeno un italiano a primeggiare portando con lui o lei i nostri sogni e le nostre speranze.

E gli azzurri del volley hanno ripetuto quel miracolo.

Italia campione del volley dopo 24 anni: Polonia battuta 3-1

A Katowice una vittoria straordinaria ha reso l’Italia campione del volley dopo 24 anni.

Una vittoria da record e da cardiopalma per più motivi: un 3-1 con un primo set di sofferenza seguito dal lavoro corale di chi poi non ha conosciuto che vittorie.

Una vittoria unica, arrivata dopo 24 di digiuno, ma che ci avvicina al record di vittorie della disciolta URSS.

Una vittoria che ci riporta, ancora una volta, sul tetto del mondo, pronti a brillare ancora in un nuovo ambito sportivo tra i molti che abbiamo conquistato e riconquistato.

E ci viene da chiederci quale sarà la prossima vetta sulla quale torneremo.

