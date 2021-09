Irriverente De Luca sulla protesta NoVax: “A Napoli solo due panzoni di 60 anni”

Sta creando molte discussioni quanto riportato da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo solito intervento social del venerdì, in relazione alla protesta NoVax che si è avuta nella stazione centrale di Napoli mercoledì scorso. Un flop indiscutibile su scala nazionale, che ha innescato reazioni differenti. Come si può facilmente immaginare, le parole del governatore accentuano confronti e scontri, alla luce anche del carico aggiunto dal governatore con le sue uscite.

Cosa ha detto De Luca sulle proteste NoVax di Napoli

Da un lato, infatti, abbiamo esponenti noti al grande pubblico come Enrico Montesano, il quale in queste ore ha sottolineato come coloro che sono contrari al vaccino e al green pass abbiano fatto bene a non presentarsi, per non passare dalla parte del torto. Ne abbiamo parlato tramite un altro articolo, con una tesi singolare per l’attore che da sempre difende le ragioni di chi non intende vaccinari. Di parere diametralmente opposto De Luca, che non le ha mandate a dire a tutti coloro che hanno visto fallire sul nascere la manifestazione ed il corteo del 1 settembre.

In tanti ci hanno segnalato screenshot relativi a meme e titoli di giornale, a loro volta incentrate sulle presunte dichiarazioni di pochi minuti fa da parte dello stesso De Luca. Parole autentiche, come si potrà notare anche attraverso il video che troverete a fine articolo. Effettivamente, il presidente della Regione Campania ha etichettato come “due panzoni di circa 60 anni” le persone (pochissime) che circa 48 ore fa hanno dato il via alla protesta NoVax abortita sul nascere.

Da parte nostra, viste le domande ricevute in posta, non possiamo fare altro che confermare l’autenticità delle parole di De Luca, avendo individuato anche lo scorcio della diretta pubblicata dal presidente della Regione Campania in cui si parla della protesta NoVax. Ecco le immagini qui di seguito.

