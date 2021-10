Irriverente David Parenzo con Messora di ByoBlu a ‘In Onda’: “Disallineato e pubblica con Rizzoli”

Non sta passando inosservata una battuta di Davide Parenzo, durante l’ultima puntata di ‘In Onda’ su LA7, rivolta a Claudio Messora di ByoBlu. Il fondatore del canale che tanto fa discutere in questi mesi, avendo una linea apertamente contraria ai vaccini (ci sono state divergenze di opinione anche con noi di Bufale, ma non intendiamo annoiarvi con questi discorsi), ha illustrato il suo progetto, ma anche il libro lanciato di recente tramite il supporto “molto pesante” di Rizzoli.

Cosa ha detto David Parenzo a Messora di ByoBlu a ‘In Onda’ sul libro pubblicato con Rizzoli

Messora e ByoBlu, lo ricordiamo, di recente hanno avuto non pochi problemi con alcune tra le piattaforme web più importanti, al punto che qualcuno ha parlato di censura come abbiamo avuto modo di sottolineare con il nostro ultimo approfondimento a tema. Al di là di questi elementi di analisi, in tanti si sono chiesti se la battuta di David Parenzo nei confronti di Claudio Messora di ByoBlu si riferisca ad una notizia vera, o se in alternativa rappresenti solo una provocazione nei confronti di una realtà “fuori dal coro”.

In realtà, la ricerca in questo particolare contesto è molto semplice. Basta collegarsi al sito IBS e accedere all’apposita pagina dedicata al libro in questione per accorgersi che, effettivamente, Messora abbia deciso di lanciare il proprio libro con il sostegno di Rizzoli. Durante la puntata di ‘In Onda’, nello specifico, David Parenzo ha ironizzato sul fatto che il fondatore di ByoBlu definisca sé stesso ed il suo progetto “disallineati”, ma al contempo faccia appello a Rizzoli per spingere questo lavoro.

Non sta a noi giudicare eventuali incongruenze, ma solo confermarvi che Messora di ByoBlu abbia scelto effettivamente Rizzoli, dopo alcune richieste che ci sono arrivate in posta. La provocazione di David Parenzo su LA7, durante ‘In Onda’, si ricollega pertanto ad una notizia vera. Ecco il video.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.