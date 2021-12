Irritato Mario Adinolfi coi giornali che trattano Mauro da Mantova, ma usa numeri sbagliati

Attacco diretto di Mario Adinolfi alla stampa, per il modo in cui ha trattato la storia di Mauro da Mantova, il NoVax che era solito intervenire durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” di Cruciani per dire la sua contro i vaccini. Il destino ha voluto che l’uomo non fosse in grado di sopravvivere al Covid, ma evidentemente allo stesso Adinolfi non è andato giù che la stampa ne abbia parlato in giornata. Il tutto, a pochi dalla sua ammissione in tv sul fatto che abbia deciso di non vaccinarsi, come riportato tramite apposito articolo.

Mario Adinolfi e la sua singolare visione su Mauro da Mantova

La teoria di Mario Adinolfi, come emerge dal suo post Facebook, è molto semplice. Cita Mauro da Mantova per affermare che i Media si soffermino solo sui NoVax morti con il Covid, senza citare invece coloro che sono deceduti con il vaccino. A suo dire, infatti, ogni giorno muoiono tanti vaccinati e su di loro non c’è mai un racconto. Ritiene che i giornalisti vogliano rieducare la popolazione alla logica emergenziale vaccinista semplicemente terrorizzandola. Qualcuno gli ha fatto presente che le cose non stiano così:

“Mario ma cosa dici, cosa cavolo dici? Quante testate strizzano l’occhio ai NoVax sbattendo in prima pagina morti improvvise dei giovani, che purtroppo ci sono sempre state ma mai come ora sono così ‘interessanti’“.

Successivamente, Mario Adinolfi ha fatto notare che di recente i deceduti vaccinati siano stati leggermente superiori ai non vaccinati, ignorando che quasi il 90% degli over 12 italiani abbia deciso di sottoporsi alla stessa vaccinazione: “Il numero è semplice. Nel periodo preso in esame (basta prendere l’ultima riga della tabella) sono morti 839 non vaccinati e 1105 vaccinati“.

Insomma, difesa implicita di Mario Adinolfi nei confronti di Mauro da Mantova, nonostante le legittime repliche di chi lo segue: “Mi perdoni ma ha un problema di equazioni da terza elementare. Incidono più 839 morti su una platea del 15% della popolazione o 1105 sul restante?“.

