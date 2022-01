Ironia di Fedez su Gianni Morandi dopo il caso Sanremo: “Ti gestisco io i social”

Passata la paura per l’incidente social occorso a Gianni Morandi questa mattina (ne abbiamo parlato qui), è arrivato il tempo dell’ironia. Il cantante di Monghidoro aveva erroneamente condiviso sui social un filmato che lo ritraeva insieme al produttore Mousse T mentre insieme raccontavano il lavoro dietro il brano sanremese, Apri Tutte Le Porte, scritto da Jovanotti. Nel sottofondo si poteva percepire il brano in gara, e ciò avrebbe violato il regolamento del Festival. Il video è stato subito rimosso, ma si era reso necessario un intervento della Rai. Il caso ricordava un incidente simile accaduto a Fedez, che nel Sanremo 2021 ha partecipato alla kermesse insieme a Francesca Michielin con la canzone Chiamami Per Nome.

La Rai ha posto fine alla questione e ha spiegato, in una nota stampa, che il caricamento del video sulla pagina Facebook di Morandi era dovuto a un inconveniente tecnico. Poco dopo il cantante ha pubblicato le sue scuse sui social.

Le scuse di Gianni Morandi

Ecco il post pubblicato dal cantante:

Questa volta l’ho fatta grossa.

Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo.

Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!

Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto.

Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai, con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse-T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto.

Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna.

La risposta di Fedez

Fedez, chiamato inevitabilmente in causa a seguito dell’incidente di Gianni Morandi, ha risposto nelle storie di Instagram:

Ho visto che il mio amico Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante Sanremo: vorrei ufficialmente proporre la mia candidatura. Amadeus mi conosce e sa che può stare tranquillo. Quindi, fammi sapere Gianni!

Infine, aggiunge:

Scherzi a parte, sono veramente felice che sia andato tutto bene con Gianni. Ti capisco, forse sono l’unico che ti può veramente capire, quindi ti sono veramente vicino e sono felice che sia andato tutto per il meglio.

