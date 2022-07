Invitato uccide la sposa: questa la tragedia avvenuta in Iran a Firuzabad, a sud della città di Shiraz. L’invitato, indicato dalle prime testimonianze come un cugino trentaseienne dello sposo, avrebbe esploso il colpo per festeggiare.

Va precisato che nonostante in Iran sia vietato per legge, è uso comune di alcune popolazioni nomadi salutare gli sposi con un colpo di fucile durante i lieti eventi.

Quello che nessuno avrebbe potuto prevedere, nonché il motivo per cui simili pratiche sono vietate, è che l’invitato avrebbe portato un fucile da caccia di grosso calibro, col quale aveva poca dimestichezza.

Abbastanza poca dimestichezza da puntarlo in direzione della folla, non calcolando che la potenza del rinculo avrebbe trasformato un colpo “in aria” di saluto in un colpo ad altezza testa tale da centrare la sposa.

Invitato uccide la sposa: voleva festeggiare col suo fucile

La vittima, Mahvash Leghaei era una giovane assistente sociale di 24 anni, specializzata nell’aiuto e nel prestare cure ai tossicodipendenti in riabilitazione.

Secondo i rilievi della polizia locale la morte è direttamente collegata all’antico rituale nomade. Il problema è stato generato dal fatto che, mentre in passato i colpi di saluto erano appannaggio di cacciatori esperti, negli ultimi anni è aumentato il numero di persone poco abili, scelte solamente per il possesso di un’arma da fuoco.

Motivo per cui la pratica è illegale, ma purtroppo ancora illegalmente praticata.

La scarsa dimestichezza del 36 enne ha portato lo stesso a colpire con una pallottola alla testa la donna, trapassandola da parte a parte e ferendo altri due invitati.



L’uomo si è rapidamente dato alla fuga, portando con se il fucile, venendo così arrestato.

La donna è stata rapidamente portata in ospedale, ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso e provvedere all’espianto degli organi, essendo la stessa donatrice.

I capi di accusa nei confronti dell’invitato sono ancora in corso di valutazione.

