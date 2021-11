Inutile petizione per bloccare Squid Game 2: proiezione uscita seconda stagione in italiano

Niente da fare per tutti coloro che si sono attivati per bloccare Squid Game 2. La seconda stagione si farà, anche se al momento è presto per prevedere la data di uscita e l’arrivo della versione in italiano. Qualche ipotesi, però, la possiamo fare dopo il punto della situazione che abbiamo provato a presentarvi alcune settimane fa. Una conferma ufficiosa che giunge direttamente dal creatore della serie che ha fatto la differenza su Netflix e che, in queste ore, è stata ripresa anche da Adnkronos.

Tutto su Squid Game 2: ipotesi e proiezione uscita seconda stagione in italiano

Come riportato dalla fonte, Squid Game 2 ci sarà, ma ora tutti si chiedono quando esce. Prima di parlarvi della proiezione sulla uscita seconda stagione in italiano, bisogna soffermarsi su quanto è stato dichiarato dal regista Hwang Dong-hyuk, anche per mettere la parola fine alla petizione che ha provato a mettere un freno al progetto:

“Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo“.

Come avrete intuito, il progetto c’è ed è praticamente ufficiale. Resta da capire quando avremo l’uscita di Squid Game 2. Dal virgolettato riportato, si brancola nel buio. Va detto, però, che sia evidente il cosiddetto giorno zero, non essendo partiti i lavori neanche dal punto di vista della sceneggiatura. Trend chiaro che a conti fatti rende impossibile il lancio della seconda stagione prima di due anni.

Tra scrittura, riprese e fase di post produzione, diventa improbabile che l’uscita di Squid Game possa avvenire nel primo semestre del 2023. Alte le probabilità che la seconda stagione possa essere tradotta anche in italiano. Resta la completa inutilità della petizione contro la serie Netflix, come avrete intuito oggi 10 novembre dal nostro approfondimento.

