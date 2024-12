Inutile ansia per Francesco Renga morto oggi: il cantante sta bene

Non si placano le bufale di fine anno che danno personaggi famosi passati a miglior vita, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore con il fantomatico annuncio su Francesco Renga morto. Una vicenda che ricorda quella che abbiamo preso in questi mesi con altri cantanti, stando all’articolo che abbiamo pubblicato di recente. Ecco perché anche oggi 19 icembre occorre qualche chiarimento per il pubblico, soprattutto in relazione a coloro che si sono imbttuti in determinati post nel corso delle ultime 24 ore in Italia.

Smentiamo con forza tutte le indiscrezioni Francesco Renga morto: il cantane è vivo ed è solo la bufala di oggi

E pensare che in passato abbiamo parlato di Francesco Renga solo per motivi artisitici, in merito alla sua presenza al Festival di Sanremo. Dunque, senza troppi giri di parole, possiamo smentire nel modo più assoluto tutte le indiscrezioni riguardanti il cantante morto, visto che si tratta solo dell’ennesima bufala che ha preso piede oggi.

Anzi, in realtà i primi post ingannevoli sotto questo punto di vista hanno preso piede ad inizio settimana, al punto che in tanti hanno realmente temuto per le sorti del popolarissimo artista. Per fortuna, al momento della pubblicazione del nostro articolo non esistono comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Insomma, non abbiamo motivi di apprensione allo stato attuale.

Qual è la strategia di chi ci fa pensare a Francesco Renga morto? Si pubblica una foto del VIP del giorno, magari con messaggi generici ed ambigui. In questo caso, infatti, abbiamo un preoccupante “ci ha lasciato per un’embolia”. Solo aprendo l’articolo nei commenti, però, si scopre che la vittima sia un altro soggetto e che il personaggio famoso in questione sia stato utilizzato solo come esca, nel tentativo di attirare click di persone che diversamente non sarebbero mai atterrate su quel sito.

Ignorate post del genere che ci lasciano pensare a Francesco Renga morto. Il cantante, per fortuna, è vivo e vegeto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.