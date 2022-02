Interpretato male il significato del gesto di Emma Marrone a Sanremo 2022: zero coming out

Nessun coming out e malintesi con il significato del gesto di Emma Marrone a Sanremo 2022. La cantante si è esibita durante la seconda serata del Festival di Sanremo con il suo brano “Ogni volta è così” e lo ha fatto lanciando un messaggio piuttosto chiaro, attraverso un gesto con le mani che è riconducibile alla vagina. Il classico triangolo che spesso viene esibito volgarmente dagli uomini, ma in realtà il messaggio di Emma Marrone ha valenza prettamente femminista.

Soliti fraintendimenti con il significato del gesto di Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022

Come avvenuto con Blanco martedì sera, anche qui abbiamo cattive interpretazioni. Sono state tante le interpretazioni date a quelle dita a formare un triangolo che la cantante salentina ha mostrato con orgoglio in mondo visione. C’è chi ha parlato di semplice provocazione, chi di coming out, ma il tutto deve essere riconducibile esclusivamente ad un gesto femminista. Più volte Emma si è schierata dalla parte delle donne, da sempre lotta contro la violenza che molte donne sono costrette a vivere in rapporti assolutamente malati che sono tutto tranne che d’amore.

Il messaggio del suo brano “Ogni volta è così” è proprio quello di lottare contro questi rapporti complessi, molte donne si ritrovano a stare con un uomo per abitudine o per paura di stare da sole. Si arriva a far parte di relazioni complicate, difficili, dalle quali non si riesce più ad emergere. Il gesto della vagina fatto da Emma Marrone sul palco dell’Ariston è quindi l’invito ad uscire da questi rapporti, a sentirsi donne indipendenti e complete anche senza dover per forza contare su un’altra persona.

Nulla quindi di volgare o provocatorio con il significato del gesto di Emma Marrone a Sanremo 2022, anche perché questo particolare gesto del triangolo vaginale, se così lo possiamo definire, ha origine negli anni Settanta. Quando proliferavano le manifestazioni contro la violenza sulle donne. Quel centro vuoto del triangolo evidenzia uno spiraglio di libertà che si stava reclamando all’epoca durante la cosiddetta Rivoluzione sessuale.

Attenzione però, perché alcuni hanno pensato anche al gioco del momento, FantaSanremo, dove ritroviamo una regola che permette di ottenere un bonus di 10 punti mostrando un gesto femminista. Sicuramente però Emma lo ha fatto per lanciare come al solito un messaggio importante a tutte le donne. Ora dovrebbe essere più chiaro il significato del gesto di Emma Marrone a Sanremo 2022.

