Insulti di Enrico Montesano a Frank Matano: replica ironica sul caso sollevato da Selvaggia Lucarelli

Si arricchisce di un nuovo capitolo il caso di Enrico Montesano ricoverato per Covid prima dell’arrivo dei vaccini, secondo quanto sostenuto da Selvaggia Lucarelli e Frank Matano. Dopo le versioni a confronto di ieri, con l’attore che ha smentito categoricamente di aver contratto il virus in forma grave, al punto da dover ricorrere a cure mediche e più in generale alla scienza, mentre la giornalista rincara la dose con il trascorrere delle ore, c’è un altro fattore da considerare. E che, a conti fatti, alimenta il giallo in questione.

Parole grosse di Enrico Montesano a Frank Matano e risposta dopo la ‘bomba’ di Selvaggia Lucarelli

Durante un video pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook, Enrico Montesano non ha mai citato Frank Matano, ma i riferimenti nei suoi confronti sono stati chiari, al punto da innescare la replica del diretto interessato su Twitter. L’attore, più in particolare, aveva avuto uscite di questo tipo:

“C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e farsi 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali. Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui è un cretino, un imbecille di successo, l’occhio da imbecille e la faccia da ebete. Ride sempre perché è un ebete. Questo genio compreso, sta sempre dappertutto, è uno stolto di mezzo. Si deve sciacquare la bocca prima di parlare di me”.

Nel video che abbiamo linkato in precedenza, ci sono appunto le dichiarazioni molto forti di Enrico Montesano nei confronti di Frank Matano. Quest’ultimo, su Twitter, ha provato a chiudere tutto con ironia: “Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap”. A qualcuno non è chiaro a cosa si riferisca il comico, motivo per il quale questa mattina abbiamo deciso di tornare sull’argomento.

In settimana, Selvaggia Lucarelli ha accusato Enrico Montesano di scagliarsi contro i vaccini ed in generale contro la scienza. Il tutto, dopo essere stato ricoverato per Covid. Insomma, la stessa scienza che lo avrebbe guarito. Scenario smentito con forza dall’attore e, all’interno di questa discussione, come avete notato è entrato anche Frank Matano.

