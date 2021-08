Insulti, colpe al vaccino e meme su Omar Palermo: diamo il peggio con ‘Youtubo anche io’

Una giornata caratterizzata da brutte notizie, ma anche da meme su Omar Palermo, alias ‘Youtubo anche io’. Al punto da tirare in ballo insulti e voci incredibili sulla presunta somministrazione del vaccino contro il Covid per l’uomo che si è spento a 42 anni. Dopo aver approfondito la notizia e comunicato a tutti che le voci fossero vere, come riportato in tarda mattinata, abbiamo preso altro di altre tendenze sui social. Cerchiamo di fare ordine con le informazioni attualmente disponibili.

Parlano di vaccino e meme su Omar Palermo, ‘Youtubo anche io’

Sostanzialmente, la pratica diffusa su Facebook di parlare senza freni inibitori di persone che non ci sono più ha portato oggi 19 agosto ad una triste tendenza. Quella di diffondere insulti nei confronti di ‘Youtubo anche io’. Ovvie le allusioni al suo peso ed al fatto che sia andato incontro alla morte con il suo stile di vita, nonostante ci siano voci secondo cui nei mesi di degenza in questo 2021 avrebbe perso più di 50 kg. Per non parlare di altre questioni che nel frattempo hanno preso piede.

Mi riferisco ai meme su Omar Palermo, come quello che potrete trovare qui di seguito, fino ad arrivare alle indiscrezioni relative alla presunta somministrazione del vaccino. Ora, in tanti hanno fatto fatica ad avere la conferma sul decesso di ‘Youtubo anche io’, al punto che anche noi abbiamo dovuto scrivere più articoli in attesa di essere certi dell’annuncio. Figuriamoci se si possa risalire in qualche modo al possibile vaccino inoculato all’uomo. Pura fantasia, senza contare gli altri problemi di salute che ha fronteggiato in questi anni.

Dunque, come sempre le indiscrezioni sul vaccino sono inutili, mentre i meme su Omar Palermo non sempre lanciano il messaggio giusto. Di sicuro, gli insulti a ‘Youtubo anche io’ fanno male e servono a poco in una giornata del genere. Sperando possano finire nel più breve tempo possibile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.