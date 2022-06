Insostenibili titoli sull’outing di Alessandra Amoroso per il bacio a Georgette Polizzi

Ci avete segnalato in massa un articolo apparso in rete di recente, in merito al presunto outing di Alessandra Amoroso, dovuto fondamentalmente al bacio con Georgette Polizzi. Una vicenda che in parte ricorda quella di Gabbani che abbiamo trattato a suo tempo sul nostro sito e che alimenta disinformazione su un personaggio famoso. A dirla tutta, in questa storia c’è un po’ di tutto: dalle precisazioni necessarie per il lavoro che facciamo giorno dopo giorno, fino al titolo acchiappaclick del giorno da “bastonare”.

Nessun outing di Alessandra Amoroso per il bacio a Georgette Polizzi

Premesso che non ci sarebbe stato nulla di male, qualora fosse arrivato effettivamente l’outing di Alessandra Amoroso per il bacio a Georgette Polizzi, è giusto inquadrare la storia per quello che è. Ovvero una mega buffonata del sito del giorno alla disperata ricerca di click. Tutto ruota attorno ad un post apparso sui social, con la foto che trovate ad inizio articolo. Labbra che non si sfiorano, ma tanto basta per alimentare i titolacci del momento.

Il rapporto tra le due è stato spiegato proprio dalla cantante mediante un altro post Instagram, nell’ambito di una collaborazione lavorativa, legata in primis all’abbigliamento, diventata poi un bel rapporto di amicizia. Nulla di più, nulla di meno. Qualcuno, però, ha deciso di approfittarne. Non è un caso che nel titolo si parli dell’outing di Alessandra Amoroso, mentre nel pezzo in questione si faccia riferimento alle sue storie del passato con uomini e alla nuova amicizia con l’influencer.

Insomma, occorre darsi una calmata anche con la tastiera tra le mani prima di pubblicare un articolo. Tutti sanno che non ci sia stato alcun bacio con Georgette Polizzi e, soprattutto, un presunto outing di Alessandra Amoroso. Eppure, l’intenzione palese è quella di lasciar credere altro con titoli assai superficiali e, diciamocelo, particolarmente “furbetti”.

