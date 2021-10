Insopportabili SMS truffa con pacco in sospeso o trattenuto: il messaggio non è di GLS e UPS

Non riusciamo a metterci alle spalle gli SMS truffa con pacco in sospeso o trattenuto da GLS e UPS, considerando che ancora oggi ci arrivano decine di segnalazioni in posta da parte di utenti che hanno ricevuto un messaggio fraudolento. Si tratta di una comunicazione apparentemente arrivata dal corriere di turno, ma che allo stesso tempo non fa altro che prendersi gioco di noi. Il tutto, mettendo seriamente in discussione la sicurezza digitale di chi non ha grande dimestichezza con situazioni del genere.

Impariamo a riconoscere il nuovo messaggio ed SMS truffa con pacco in sospeso o trattenuto da GLS o UPS

In verità, vi avevamo fornito qualche avvertimento già lo scorso weekend, ma a quanto pare la minaccia continua ad essere concreta e costante qui in Italia. Quali sono le nozioni da apprendere per riconoscere il messaggio in questione, minimizzando i rischi connessi al tanto temuto SMS truffa con pacco in sospeso o trattenuto da GLS? Basta rifarsi alla grafica che potete osservare con la foto ad inizio articolo, in modo da avere le idee più chiare.

Qualora doveste essere effettivamente di un pacco in sospeso, magari con consegna affidata a GLS o UPS, rintracciate i numeri dell’assistenza sui rispettivi siti ed effettuate le dovute verifiche telefonicamente. Non date importanza in alcun modo ad un messaggio di questo tipo, in quanto il pagamento di una piccola somma potrebbe comportare il fatto che i dati della vostra carta di credito finiscano nelle mani sbagliate. Con relativo trasferimento a terzi dell’intera somma che attualmente riuscite a visualizzare.

Dunque, ora avete qualche nozione in più per stare alla larga dagli SMS truffa con pacco in sospeso o trattenuto, ma soprattutto dal finto messaggio che sta circolando ad ottobre in Italia, visto che la comunicazione non è di GLS o UPS secondo quanto raccolto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.