Insistono su Putin morto, innescando discussioni pesanti in Italia

Mancava da un po’ all’appello l’indiscrezione su Putin morto. Colpa delle solite testate qui in Italia, che rilanciano meme focalizzate sul leader politico russo, con tanto di annuncio sul suo fantomatico decesso. Poi si scopre che vanno a linkare improbabili report di 007 americani. La fiera della fuffa, alla quale purtroppo in tanti stanno credendo. E così, un banalissimo post acchiappaclick diventa la base per alimentare quella che sembra in tutto e per tutto la bufala del giorno.

Qualcuno ancora parla di Putin morto, dando vita a discussioni pesanti in Italia

Altra storia del tutto inventata, come del resto abbiamo constato alcuni mesi fa con un’altra voce sul leader politico russo all’interno del nostro sito. Nonostante si tratti di una storia che non ha conferme, in Italia ne parliamo come se fosse tutto ufficiale: “Non si desidera la morte agli altri, anche sono cattivi. Dobbiamo pregare che il Signore illumini la mente di chiedere la pace e di arrendersi fra i due presidenti di Russia ed Ucraina“.

Ovviamente non manca neppure chi esulta e chi prevede un futuro assai nebuloso con Putin morto. Da un lato, infatti, c’è chi spera che la notizia (ignorando che sia fake) possa gettare le basi per la pace tra Russia ed Ucraina, mentre dall’altro parte del pubblico in Italia la pensa in modo diametralmente opposto: “Adesso, solo adesso, capirete quanto sia importante la figura di Putin non solo per la Russia, ma anche per il resto del modo“.

Staremo a vedere come evolverà questa bufala, visto che la storia su Putin morto periodicamente torna ad affacciarsi qui in Italia. Come sempre, si innescano reazioni contrastanti tra coloro che ci credono, visto che osserviamo di volta in volta commenti da parte di utenti a favore o contrari a questa controversa figura politica della nostra epoca.

