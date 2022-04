Da diversi giorni siamo cosparsi di segnalazioni da parte di utenti che parlano di Mario Giordano querelato dal Ministro Lamorgese, con ‘Fuori dal coro sospeso’. Un argomento che abbiamo provato a trattare sulle nostre pagine già nei giorni scorsi, con alcune precisazioni che possiamo confermarvi anche oggi 2 aprile. In sostanza, qualcuno ritiene che le cose per il giornalista si siano messe male dopo l’attacco al ministro nel corso della puntata della sua trasmissione andata in onda lo scorso 30 marzo.

Mario Giordano querelato da Lamorgese e ‘Fuori dal coro sospeso’: continuano a mancare riscontri

Provano a riassumere le puntate precedenti, come riportato tempestivamente anche sul nostro sito, si parla di Mario Giordano querelato da Lamorgese alla luce dell’attacco del giornalista diretto e senza giri di parole. A suo dire, infatti, il ministro sarebbe reo di aver fatto troppo poco per frenare l’ondata di stupri che purtroppo abbiamo registrato nel corso delle ultime settimane. Situazione da valutare con grande attenzione, sperando che il trend possa migliorare nel più breve tempo possibile.

Il nostro verdetto, almeno, per ora, è molto chiaro. Parlare di Mario Giordano querelato da Lamorgese e ‘Fuori dal coro sospeso’ è una forzatura assoluta, visto che nessuno delle parti chiamate in causa ha confermato la notizia. Qualora il ministro dovesse decidere di intraprendere le vie legali dopo l’ultima puntata della trasmissione, infatti, sicuramente il conduttore ne avrebbe parlato sui suoi canali social. Ad oggi, però, manca qualsiasi riferimento in merito all’interno del suo profilo Twitter.

Insomma, proviamo a mettere da parte le indiscrezioni su Mario Giordano querelato da Lamorgese, senza dimenticare la storia di ‘Fuori dal coro’ sospeso, fino a quando non ci saranno eventuali riscontri ufficiali sotto questo punto di vista. I rumors emersi di recente sui social, infatti, non fanno altro che accentuare malumori che non hanno ragione di esistere.

